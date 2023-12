Nike lance un plan d'économie de 2 milliards de dollars sur trois ans

Le titre chute avant-bourse à Wall Street...

(Boursier.com) — Nike a annoncé jeudi vouloir couper ses coûts d'environ 2 milliards de dollars au cours des trois prochaines années, en réduisant notamment ses effectifs, après avoir revu en baisse ses perspectives de ventes... Le titre chute d'environ 10% dans les échanges à Wall Street ce vendredi, et le détaillant Foot Locker, qui s'appuie fortement sur les produits de l'équipementier sportif, relâche lui près de 5%. En Europe, les concurrents Adidas et Puma souffrent aussi de cette révision, avec des titres qui cèdent respectivement 6 et 4,5%...

Le géant américain du sportswear table sur une hausse de son chiffre d'affaires d'environ 1% cette année, alors qu'il prévoyait plutôt une progression autour de 5% précédemment. Le directeur financier, Matt Friend, a déclaré au cours d'une conférence téléphonique que les nouvelles perspectives reflétaient un environnement compliqué, en particulier en Chine et dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Il a ajouté qu'il s'agit des indices "d'un comportement plus prudent des consommateurs partout dans le monde".

Pression de mise

Les ventes en gros de Nike sont soumises à une pression constante, les détaillants passant moins de commandes dans un contexte de demande instable. Cette faiblesse se manifeste également dans les ventes en ligne, obligeant l'entreprise à intensifier ses promotions à mesure que le nombre des acheteurs diminue. Les ventes en Chine ont également ralenti en raison de la stagnation de l'économie.

L'entreprise cherche donc à réaliser 2 milliards de dollars d'économies au cours des trois prochaines années, notamment en resserrant l'offre de certains produits, en améliorant sa chaîne d'approvisionnement, en réduisant les niveaux de gestion et en augmentant le recours à l'automatisation...