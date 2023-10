Netfllix fait un carton d'abonnements et flambe en bourse !

La plateforme de vidéos relève le tarif de ses abonnements aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en France.

(Boursier.com) — Près de 9 millions d'abonnés ont rejoint Netflix dans le monde au troisième trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient en moyenne sur 6 millions. En parallèle de ces bonnes nouvelles, la plateforme de vidéos a confirmé qu'elle allait encore faire grimper ses tarifs dans trois pays : les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France.

En France, l'abonnement "Essentiel", qui est celui sans publicité le moins onéreux, avec visionnage sur un seul appareil, passe de 8,99 euros par mois à 10,99 euros. L'abonnement "Premium" (visionnage et téléchargement sur quatre appareils, HD...) aussi va coûter plus cher, passant de 17,99 euros à 19,99 euros par mois. Pas de changement en revanche pour l'offre "Standard avec publicité" à 5,99 euros par mois, ou pour la "Standard" à 13,49 euros par mois.

Netflix assume

Netflix assume : "Notre prix de départ est extrêmement compétitif par rapport aux autres streamers et à 6,99 $ par mois aux États-Unis, par exemple, c'est largement inférieur au prix moyen d'un billet de cinéma", explique le groupe.

Cette décision s'inscrit dans une tendance plus large dans l'industrie du streaming, où les principaux services sans publicité ont augmenté leurs prix d'environ 25% au cours de l'année écoulée pour améliorer leur rentabilité et encourager les utilisateurs à passer à des abonnements moins chers mais financés par la publicité. La grève à Hollywood, qui a paralysé pendant de longues semaines une partie de la production, a sans doute beaucoup pesé dans la balance...

A Wall Street, le titre a flambé de 16% jeudi soir, à plus de 400$, suite à une publication financière trimestrielle nettement supérieure aux anticipations de marché. Le groupe a expliqué qu'il s'attendait à un nombre similaire de nouveaux abonnés sur le trimestre en cours (9 millions). La répression du partage des mots de passe n'y est sans doute pas pour rien non plus, estiment les analystes.