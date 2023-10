Netflix : vers un abonnement plus cher après la grève à Hollywood ?

La société de streaming devrait démarrer par les Etats-Unis et le Canada...

(Boursier.com) — Netflix prévoit d'augmenter le prix de son service sans publicité après la fin de la grève des acteurs hollywoodiens, selon les informations du 'Wall Street Journal'.

Le 'WSJ' précise que plusieurs marchés sont concernés à l'échelle mondiale, mais que Netflix commencera probablement par les États-Unis et le Canada. Les sources du journal n'ont pas précisé de combien augmenterait l'abonnement ni le calendrier de ces hausses...

Hausse des prix de 25%

Cette décision s'inscrit dans tendance plus large dans l'industrie du streaming, où les principaux services sans publicité ont augmenté leurs prix d'environ 25% au cours de l'année écoulée pour améliorer leur rentabilité et encourager les utilisateurs à passer à des abonnements moins chers mais financés par la publicité.

Netflix est l'une des rares grandes plateformes de streaming à ne pas avoir augmenté ses prix au cours de l'année écoulée. Au lieu de cela, l'entreprise s'est concentrée sur l'augmentation de ses revenus en sévissant contre le partage de mots de passe.

Négociations en cours

La décision d'augmenter les prix est probablement une réponse à la hausse des coûts associée aux accords conclus lors des grèves à Hollywood. Les pourparlers entre le syndicat des acteurs SAG-AFTRA et l'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (AMPTP), qui représente les studios, sont en cours et leur prochaine réunion est prévue mercredi.

Le syndicat des écrivains a de son côté conclu un accord de principe avec l'AMPTP la semaine dernière après cinq mois d'échec des négociations.