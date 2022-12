Netflix va permettre à des dizaines de milliers d'abonnés de prévisualiser ses contenus

La plateforme de streaming voudrait tester davantage ses contenus pour ne pas décevoir ses abonnés...

(Boursier.com) — Netflix prévoit de permettre à des dizaines de milliers d'utilisateurs à travers le monde de prévisualiser du contenu à partir du début de l'année prochaine, bien au-delà de sa base actuelle de prévisualisation de plus de 2.000 abonnés, croit savoir le 'Wall Street Journal'.

Le Preview Club de Netflix, qui a été lancé il y a plus d'un an, permet à ses membres de regarder certaines émissions ou films avant qu'ils n'apparaissent largement sur la plate-forme. Cette décision, si elle était confirmée, serait un signal des efforts accrus de Netflix pour garantir un contenu de qualité, à un moment où les investisseurs et les analystes se concentrent davantage sur la rentabilité des entreprises de streaming.

Concurrence

Netflix subit une lourde concurrence, avec des acteurs de plus en plus nombreux venus des Etats-Unis. Prime Video, Disney+ et Apple TV+ sont désormais bien installés, et ont été rejoints notamment par Universal+ et Paramount+ (lancement le 1er décembre en France), avant HBO Max (lancé en mai 2020 aux Etats-Unis mais attendu en 2024 en Europe).

L'entreprise a mis fin au troisième trimestre à la fuite de ses abonnés, recrutant même beaucoup plus de nouveaux clients que prévu, tout en se montrant un peu plus optimiste que Wall Street pour la fin de l'année avec un nouvel abonnement moins cher mais avec publicité.