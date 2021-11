Netflix se lance dans les jeux vidéo !

En diversifiant son offre, la plateforme espère convaincre de nouveaux internautes de s'abonner à son service de streaming. Pour l'instant, 5 jeux sont disponibles gratuitement pour les abonnés disposant d'un appareil Android.

(Boursier.com) — Après le streaming vidéo, Netflix se lance dans l'univers du jeu vidéo en ligne. Le groupe américain a ainsi lancé mardi son offre mondiale de "gaming", destinée à ses abonnés disposant d'appareils Android.

Le géant du streaming a annoncé que seul un abonnement à Netflix était nécessaire pour accéder à ses applications de jeux vidéo, sans frais supplémentaire ni achat à l'intérieur de ces applications. En diversifiant son offre, la plateforme espère convaincre de nouveaux internautes de s'abonner à son service.

Deux jeux dérivés de la série Netflix "Stranger Things"

Netflix avait annoncé en juillet sa décision d'effectuer ses premiers pas sur ce segment des jeux, alors que le nombre de ses nouveaux abonnés a ralenti après des années de croissance fulgurante et la vague d'abonnements liée à la pandémie de coronavirus. Le secteur du jeu vidéo est cependant au moins aussi concurrentiel que celui des films et séries.

Pour l'instant, Netflix propose 5 jeux mobiles disponibles seulement sur Android, et qu'il faudra télécharger sur son smartphone ou sa tablette Android. Les deux premiers jeux sont inspirés de la série Netflix Stranger Things : "Stranger Things 3 : le Jeu" et "Stranger Things 1984".

Les trois autres sont des jeux classiques pour passer le temps : "Shooting Hoops", qui consiste à faire rentrer des ballons de basket dans un panier, "Card Blast", qui mêle casse-tête et jeu de poker, et "Teeter Up", un jeu de ballon à 150 niveaux.

La série "Squid Game" a dopé les abonnements au 3e trimestre

En 2020, Netflix avait profité de la pandémie de coronavirus, qui avait attiré de nombreux nouveaux abonnés, sur fond de confinements imposés à travers le monde. Cette croissance s'était ensuite nettement essoufflée au premier semestre 2021, alors que les plateformes rivales comme Disney+ (Walt Disney), Apple TV+ et HBO Max d'AT&T ont renforcé leurs offres.

Après avoir subi un net ralentissement du nombre de ses nouveaux abonnés au premier semestre 2021, Netflix a attiré plus de nouveaux abonnés qu'attendu au 3e trimestre (4,38 millions d'abonnés supplémentaires), grâce au succès de la série "Squid Game", pour afficher un total mondial de 213,6 millions d'abonnés.