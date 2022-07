Netflix passe le cap des 10 millions d'abonnés en France

"C'est un chiffre que nous n'avions plus dévoilé depuis 2020", indique le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos.

(Boursier.com) — C 'est un chiffre qui n'avait plus été dévoilé depuis deux ans, selon Ted Sarandos... Alors qu'il se rend ce lundi au sommet "Choose France", instauré par Emmanuel Macron pour promouvoir l'attractivité économique hexagonale, le co-PDG de Netflix a révélé le dernier comptage de ses abonnés dans une interview accordée au 'Journal du dimanche'.

"Nous avons 222 millions d'abonnés dans le monde", a rappelé le dirigeant du leader de la vidéo en streaming, et de préciser : "En France - et c'est un chiffre que nous n'avions plus dévoilé depuis 2020 -, nous comptons aujourd'hui plus de 10 millions de foyers (au lieu de 6,7 en 2020)".

Mais selon lui, le nombre d'utilisateurs français pourrait être d'autant plus élevé. "Un foyer représentant cinq comptes, le nombre d'abonnés est donc encore plus élevé", a assuré Ted Sarandos, aux manettes de la plateforme américaine depuis deux ans, en copilotage avec le fondateur Reed Hastings.

"Netflix demeure le champion mondial"

Le co-PDG de la plateforme est également revenu sur l'annonce de sa première perte d'abonnés en plus de 10 ans au premier trimestre. En effet, après une longue période de croissance ininterrompue, l'entreprise américaine avait indiqué avoir perdu 200.000 abonnés dans le monde au premier trimestre 2022. Le leader de la vidéo en streaming avait par la suite licencié environ 150 personnes, principalement aux Etats-Unis.

"Les réactions des consommateurs s'inscrivent dans un contexte inflationniste. Chaque client se pose la question de la valeur d'un abonnement par rapport à son coût. Les prophéties autoréalisatrices jouent leur rôle. A force d'évoquer la récession, les ménages restreignent leurs dépenses", a expliqué le co-PDG de Netflix.

"Cette perte d'abonnés doit être relativisée", a-t-il estimé, soulignant que l'entreprise a réalisé en 2020 "la meilleure performance" depuis sa création. "Plusieurs contenus battent des records d'audience, comme les films Don't Look Up et Red Notice, ou la série phénomène Squid Game. Ou la quatrième saison de Stranger Things, qui a atteint le seuil de 1 milliard d'heures de visionnage dès sa sortie. Netflix demeure le champion mondial", a-t-il affirmé.

Lancement d'une offre moins chère avec publicité

Le dirigeant rappelle également que la plateforme a perdu 700.000 abonnés en Russie. Le géant du streaming avait décidé de se retirer du pays en raison de l'invasion en Ukraine. Le site et l'application de Netflix étaient alors devenus inaccessibles en Russie depuis le 27 mai dernier...

Concernant le lancement d'une offre moins chère avec publicité, Ted Sarandos a précisé que les abonnés auront le choix, "en le proposant aux clients qui veulent payer moins cher et que la publicité ne rebute pas". "Beaucoup d'entre eux ont grandi en acceptant de regarder une publicité de trente secondes avant une vidéo sur YouTube", a-t-il fait remarquer, sans préciser la date de lancement. "Mais le lancement sera mondial. Cela complexifiera notre modèle, mais nous permettra d'élargir notre audience", a-t-il ajouté.