Modes de travail hybrides : un avenir radieux !

L'idée de bureau attribué et fixe du lundi au vendredi est en passe de devenir révolue

(Boursier.com) — Chez Wavestone, qui figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe et constitue le premier cabinet de conseil indépendant en France, le groupe "met tout en oeuvre pour améliorer la qualité de vie de ses collaborateurs au quotidien, notamment au travers d'avantages variés". Autant dire que le cadre est posé dans un secteur où les difficultés de recrutement sont bien connues !

Modes de travail hybrides et "sens" du bureau

"Au-delà des préoccupations sanitaires, l'environnement de travail doit s'adapter à de nouveaux modes de fonctionnement générés par le travail à distance étendu, aujourd'hui au coeur des réflexions menées par une très large majorité des organisations qui prévoient d'adapter leurs accords de télétravail" commente le groupe dans une analyse maison.

Le mode de travail "hybride" entre domicile ou tiers lieux et entreprise (...) va s'installer durablement comme une réalité... "De fait la notion d'espace de travail se confond avec les temps de la vie quotidienne. L'idée de bureau attribué et fixe du lundi au vendredi est en passe de devenir révolue, et l'espace de travail physique ou le "bureau" tel que qualifié auparavant est devenu une notion relative et un atout qui se challenge" (...) Il est néanmoins certain que le mode distanciel a révélé certains besoins auxquels le digital ne pourra certainement pas répondre ni durablement ni totalement...

Pour autant les études mettent en évidence que ce qui compte davantage pour le collaborateur n'est pas tant l'espace commun, mais la proximité continue, facile et techniquement "sans couture" avec l'équipe, avec sa "communauté professionnelle". C'est là que le bureau se positionne encore et challenge le télétravail. Le collaborateur a besoin de ses pairs et cela passe par une expérience collective qui sera plus forte "émotionnellement" si elle peut rester en présentiel...

Espaces collaboratifs

De fait une étude révèle que 53% des décisionnaires (issus des RH, immobiliers, dirigeants) estiment que d'ici 5 ans les bureaux tiendront un rôle d'espaces collaboratifs, et ne seront plus fréquentés au quotidien (sondage Switch / Bureau à partager).

Ainsi, le bureau qui était perçu comme une valeur "refuge" et un incontournable, devra muter en une place "repère" pour la communauté professionnelle, notamment pour préserver ce lien social qui constitue un des moteurs de l'engagement et de la rétention des talents. Ainsi 88% des employeurs redoutent une nuisance au sentiment d'appartenance et à l'engagement avec un travail à distance étendu (sondage ANDRH x BCG - Le futur du travail vu par les DRH).

Sanctuariser à minima une journée présentielle ou l'ensemble de l'équipe est réunie, pour des activités collectives identifiées et donc motivantes, constitue un premier pilier de ces nouvelles modalités du travail collectif. Et il conviendra à chaque équipe d'inventer leurs modes de fonctionnement de demain, qui donneront aux espaces de travail physiques et au bureau son nouveau sens...

