Meta : des annonces imminentes pour les licenciements ?

Le géant technologique avait annoncé une nouvelle série de 10.000 suppressions de postes au mois de mars.

(Boursier.com) — Meta Platforms est sur le point de commencer à couper dans ses effectifs... La maison-mère de Facebook a déclaré à ses dirigeants qu'ils devaient se préparer à partir de ce mercredi aux annonces de suppression d'emplois évoquées au mois de mars par le grand patron Mark Zuckerberg. Selon un mémo interne cité par l'agence de presse Bloomberg, Facebook, WhatsApp, Instagram et Reality Labs (son unité dédiée à la réalité virtuelle) seront affectés par ce plan.

Mi-mars, le groupe américain avait annoncé la suppression de 10.000 postes supplémentaires, après une première vague de 11.000 licenciements début novembre, qui représentait déjà quelque 13% de ses effectifs. D'autres coupes pourraient même suivre, en plus de la disparition de son organigramme de 5.000 postes actuellement non occupés et pour lesquels il n'y aura pas de recrutement.

Chaises musicales

La note diffusée aux managers indique que les équipes vont être réorganisées et que certains employés restants seront réaffectés à de nouveaux services.

Interrogé par l'agence de presse Bloomberg, Meta a refusé de commenter le mémo, se référant plutôt aux annonces de Mark Zuckerberg en mars. Il avait déclaré que 2023 serait "l'année de l'efficacité" et avait fixé un calendrier avec des restructurations et licenciements dans les groupes tech pour la fin avril.

Cette nouvelle série de licenciements intervient dans un contexte de réductions d'emplois parmi les grands groupes technologiques américains, dont Microsoft et Alphabet, ou encore Amazon.