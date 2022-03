Meta classé 'organisation extrémiste' en Russie, WhatsApp épargné

Un tribunal russe a confirmé lundi l'interdiction de Facebook et Instagram en Russie, qualifiant leur maison mère Meta Platforms d'"organisation extrémiste". WhatsApp reste cependant autorisé, car il ne diffuse pas d'informations au public.

(Boursier.com) — Près d'un mois après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, un tribunal de Moscou a classé lundi Meta Platforms, la maison-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, en tant qu'"organisation extrémiste", dont les activités doivent être bannies du territoire russe.

Le tribunal de district de Tverskoi à Moscou a cependant précisé que sa décision ne s'appliquerait pas au service de messagerie WhatsApp. Le tribunal a ainsi approuvé lundi l'action en justice intentée le 11 mars par les procureurs de l'Etat russe concernant l'interdiction des activités de Meta sur le territoire russe. "Nous accédons à la requête du Parquet d'interdire les activités de la compagnie Meta", a déclaré la juge, citée par des agences de presse.

WathApp épargné par l'interdiction de Moscou

En pratique, Facebook et Instagram étaient déjà interdits en Russie depuis plusieurs semaines, mais le tribunal a déclaré que sa décision "ne s'applique pas aux activités de la messagerie WhatsApp de Meta, en raison de son manque de fonctionnalité pour la diffusion publique d'informations". En outre, aucune interdiction n'a été annoncée pour Oculus, la filiale de Meta qui produit des casques de réalité virtuelle.

Meta n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de l'agence Reuters. Son avocate, Victoria Shagina, a déclaré au tribunal que Meta ne menait pas d'activités extrémistes et s'opposait à la russophobie, a rapporté l'agence russe 'Interfax'.

Propos violents contre l'armée russe

Moscou avait bloqué l'accès à Facebook dès le 5 mars, en représailles au fait que le groupe américain avait restreint l'accès aux médias russes sur ses réseaux sociaux. Instagram avait été bloqué à son tour le 14 mars, lorsque Meta avait temporairement modifié ses règles de modération, autorisant ses utilisateurs à tenir des discours violents et haineux contre l'armée et les dirigeants russes.

Meta a ensuite durci sa politique pour bannir les appels au meurtre des chefs d'Etat et a déclaré que ses directives ne devraient jamais être interprétées comme une approbation de la violence contre le peuple russe en général.

Moscou multiplie les restrictions d'accès aux médias en ligne

Dans ses efforts pour contrôler l'information concernant la guerre en Ukraine, le régulateur russe des télécommunications, Roskomnadzor, a aussi décidé début mars de "restreindre l'accès" à Twitter, et a accusé la semaine dernière un autre géant américain, Google, via son service vidéo YouTube, de mener des activités "terroristes", première étape vers un possible blocage du site de vidéos en ligne.

Depuis son attaque contre l'Ukraine, le 24 février, la Russie a aussi restreint les accès à d'autres médias russes et étrangers, dont la BBC, à la radiotélévision internationale allemande Deutsche Welle (DW), le site russe indépendant Meduza (basé à Riga, en Lettonie), ainsi qu'à Radio Svoboda, antenne russe de l'américain RFE/RL (Radio Free Europe/Radio Liberty) et à Voice of America.