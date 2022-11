Meta a licencié des employés pour avoir pris le contrôle de comptes d'utilisateurs

La société, qui possède Facebook et Instagram, détient des données sur plus de 3,7 milliards de personnes dans le monde.

(Boursier.com) — Meta Platforms a licencié ou sanctionné plus d'une vingtaine d'employés et contractuels depuis le début de l'année, pour avoir indûment pris le contrôle de comptes d'utilisateurs, parfois pour toucher des pots-de-vin, rapporte le 'Wall Street Journal'. Certains salariés ont été accusés d'avoir accepté des milliers de dollars de la part de pirates, en échange de l'accès aux comptes d'utilisateurs.

Un porte-parole de Meta a déclaré au journal que la société allait continuer à prendre des "mesures appropriées" contre les personnes qui proposent des services frauduleux et ciblent ses plateformes.

Applications malveillantes

La société, qui possède Facebook et Instagram, détient des données sur plus de 3,7 milliards d'utilisateurs, et constitue donc une cible privilégiée pour les pirates. Meta a déclaré le mois dernier qu'elle prévoyait de notifier environ un million d'utilisateurs de Facebook que leurs informations d'identification de compte avaient été compromises par des applications malveillantes.