Mégane E-TECH Electrique : c'est de de la bombe !

La toute nouvelle berline électrique perpétue l'héritage de la Renault Mégane...

(Boursier.com) — Le groupe Renault a choisi une gamme de pneumatiques Goodyear pour équiper la toute nouvelle Mégane E-TECH Electrique, le nouveau modèle entièrement électrique du constructeur automobile français.

Cinq pneumatiques Goodyear et dimensions ont été choisis par Renault pour les options d'origine de la Mégane E-TECH Electrique, à savoir, le pneumatique été Goodyear EfficientGrip Performance 2, en 195/60R18 et le Goodyear EfficientGrip Performance, en 215/45R20, grâce à sa résistance au roulement ultra faible de 5,7 kg/t et ses performances de précision de conduite...

Le pneumatique toutes saisons Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 est disponible en option dans les deux dimensions. Grâce à cette large sélection, près des trois quarts des Mégane E-TECH Electriques sorties de l'usine seront équipées de pneumatiques Goodyear.

Marquage en vue

Un marquage "R" sur le flanc des pneumatiques Goodyear de la Mégane E-TECH Electric indique qu'ils ont été spécifiquement choisis et homologués par Renault... Les pneumatiques portent également le marquage EDT (Electric Drive Technology) de Goodyear.

Ce marquage est présent sur les flancs des pneumatiques Goodyear, conçus pour les véhicules électriques, en équipement d'origine. Le pneumatique bénéficie des technologies qui visent à répondre aux besoins spécifiques des véhicules électriques...

Faible résistance au roulement et performance

Le Goodyear EfficientGrip Performance est le pneumatique été idéal pour les voitures électriques comme la Mégane E-TECH, car il combine une faible résistance au roulement, une adhérence remarquable sur sol mouillé et des distances de freinage réduites pour délivrer performance et efficacité...

L'EfficientGrip Performance 2 va encore plus loin avec des innovations visant à augmenter le kilométrage et à réduire encore plus les distances de freinage. Le Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, pneumatique toutes-saisons, a été développé pour offrir des performances toute l'année, sur sol mouillé, sec ou sur la neige.

Hans Vrijsen, directeur général pour l'OE des pneumatiques Consumer de Goodyear EMEA, explique : "Nos gammes de pneumatiques EfficientGrip Performance et Vector 4Seasons ont été approuvées par les principaux constructeurs en équipements d'origine, nous sommes particulièrement heureux que Renault les ait sélectionnés pour sa nouvelle Mégane E-TECH Electrique. En 2021, plus de 80% de nos nominations en équipement d'origine concernaient des véhicules électriques ou hybrides. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les principaux fabricants pour les aider à développer la prochaine génération de véhicules électriques et hybrides."

Les livraisons de la Renault Mégane E-TECH Electrique ont commencé au premier trimestre 2022 et la production avait débuté en novembre 2021 sur le hub ElectriCity de Renault à Douai, dans le nord de la France. La voiture est équipée d'un moteur électrique, développé conjointement par l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Il ne pèse que 145 kg et produit 96 kW (130 ch) ou 160 kW (218 ch) selon les spécifications...

Batterie fine

La batterie de la voiture est la plus fine du marché avec seulement 110 mm d'épaisseur, ce qui lui permet de s'adapter à la plateforme CMF-EV de Renault, abaissant ainsi la hauteur totale du véhicule. Elle est disponible avec deux capacités : 40 kWh pour une autonomie allant jusqu'à 300 km (WLTP) ou 60 kWh (autonomie jusqu'à 470 km).

Goodyear fournit également l'EfficientGrip Performance en équipement d'origine pour le Renault Captur, l'Eagle F1 Asymmetric 3 pour le Renault Espace. Les équipements d'origine sur la Mégane E-TECH Electrique renforce la collaboration entre Goodyear et Renault...