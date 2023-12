McDonald's veut ouvrir 8.800 nouveaux restaurants d'ici 2027

Même pas peur des campagnes anti-obésité...

(Boursier.com) — McDonalds ambitionne d'ouvrir plus de 8.800 nouveaux restaurants et d'ajouter 100 millions de membres à son programme de fidélité d'ici 2027. La chaîne de restauration a annoncé ses nouveaux objectifs en amont de sa journée investisseurs mercredi. L'objectif était notamment de persuader ses actionnaires que l'appétit grandit encore pour ses Big Mac et ses McNuggets, alors que Wall Street s'inquiète de la menace posée par les médicaments amaigrissants.

L'entreprise devrait fournir plus de détails sur la manière dont elle compte continuer à attirer les clients, notamment en introduisant progressivement une version améliorée de son hamburger et en doublant la consommation de poulet.

En 2024, McDonald's prévoit une croissance des ventes globales de 2% à taux de change constant et une hausse de 4% du nombre de nouveaux restaurants. Après 2024, l'entreprise vise une croissance des ventes globales de 2,5% et prévoit d'augmenter son nombre de restaurants de 4 à 5% par an.

50.000 restaurants en 2027

D'ici 2027, McDonald's souhaite accroître sa présence mondiale et monter jusqu'à 50.000 emplacements. La chaîne comptait 41.198 restaurants dans le monde au 30 septembre. À titre de comparaison, Starbucks qui était à la tête de 38.000 cafés en novembre, vise 55.000 cafés dans le monde d'ici 2030.

La plupart des nouveaux sites McDonald's se trouveront aux États-Unis et dans son segment de marchés internationaux, qui comprend la France, le Canada et l'Australie. Ses dirigeants ont estimé mercredi que l'empreinte actuelle est obsolète et ne reflète pas l'endroit où vivent actuellement les consommateurs.