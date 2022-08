McDonald's envisage de rouvrir certains magasins en Ukraine

A Kiev et dans l'ouest du pays, où d'autres entreprises fonctionnent en toute sécurité...

(Boursier.com) — McDonald 's envisage de rouvrir certains restaurants en Ukraine après les avoir fermés lorsque la Russie a envahi le pays en février. La plus grande chaîne de restauration rapide au monde commencera à travailler avec des partenaires dans les mois à venir pour approvisionner ces locaux en produits, et faire venir des employés sur place, écrit la société dans un communiqué. Le plan s'applique aux sites de Kiev et de l'ouest de l'Ukraine où d'autres entreprises opèrent en toute sécurité, selon le groupe...

Départ définitif de la Russie

McDonald's a annoncé son départ de Russie en mai, après plus de 30 ans d'activité dans le pays. Le réseau de 850 restaurants a été vendu à Alexander Govor, un franchisé du groupe. Au début des années 1990, au moment de l'effondrement de l'Union soviétique,

McDonald's avait incarné le dégel des tensions de la guerre froide et avait permis à des millions de Russes de découvrir la nourriture et la culture américaines. La disparition de la marque est désormais un symbole puissant de la façon dont la Russie et l'Occident se tournent à nouveau le dos...