Mattel va-t-il profiter de la sortie du film Barbie ?

(Boursier.com) — Le très attendu film consacré à Barbie, mettant en scène Margot Robbie et Ryan Gosling, sort en salles ce mercredi. De quoi doper les ventes de Mattel, qui fabrique la célèbre poupée blonde ? C'est ce qu'espère le groupe, tout comme les autres nombreuses marques (plus d'une centaine) qui ont signé un partenariat avec lui pour la sortie du long-métrage. Bloomingdale's, Kohl's, Crocs, Airbnb, Superga ou encore Gap ont décroché des accords de licence ou des partenariats.

Et les consommateurs accrochent : Barbie est passé à la 49ème place sur la liste des marques les plus recherchées lors des Amazon Prime Day la semaine dernière, contre 89ème l'an dernier, selon des données citées par la chaîne CNBC. L'article estampillé Barbie le plus vendu lors de ces deux jours de promotion était la poupée représentant l'actrice principale Margot Robbie.

Une image plus moderne ?

Les analystes de D.A Davidson, cités par le site Marketwatch, estiment que même si le film n'est pas destiné aux enfants, il pourrait donner un coup de pouce à court terme aux ventes de jouets. Les bénéfices et les revenus de licence en bénéficieraient également, selon eux. Le film, réalisé par Greta Gerwig, offrirait aussi un coup de jeune à une marque très critiquée depuis plusieurs années, Barbie étant considérée entre autres comme une poupée véhiculant des clichés sexistes.

L'action Mattel a grimpé de près de 17% à Wall Street depuis un mois (soit l'essentiel de sa hausse de 18% depuis janvier), surperformant largement le cours de son concurrent Hasbro, qui a enregistré un gain de 4%. Les résultats trimestriels du groupe seront publiés le 26 juillet.