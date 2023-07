Mark Zuckerberg poste son premier message sur Twitter depuis plus de dix ans

Le goût de la provocation ?

(Boursier.com) — Le patron de Meta a décidément le goût de la provocation... Mark Zuckerberg a publié son premier tweet en plus d'une décennie, le jour-même du lancement de Threads, concurrent assumé de Twitter. Quelques heures après le coup d'envoi de son tout nouveau réseau social, Mark Zuckerberg a tweeté une photo de deux Spider-Men identiques, face à face.

Ce tweet de Mark Zuckerberg est tout simplement son premier depuis 2012 et il vient mettre un peu d'huile sur le feu dans le duel qui l'oppose depuis quelques semaines à Elon Musk, qui a racheté Twitter au mois de novembre pour 44 milliards de dollars. Le milliardaire, qui est aussi le patron de Tesla, a proposé il y a 15 jours un combat en cage à son rival, sur le ton de la blague. Le patron de Meta a répondu sur son compte Instagram avec une capture d'écran du message de Musk et la réponse: "Envoie-moi l'adresse" ! Les échanges se sont poursuivis, sur fond de vraie rivalité entre les deux hommes, alors que Threads constitue une menace de taille pour Twitter.

Succès

Le succès semble d'ailleurs au rendez-vous, des millions d'utilisateurs ayant déjà rejoint la plateforme seulement quelques heures après son lancement. Le nouveau réseau de Mark Zuckerberg capitalise sur une série de faux pas du côté de Twitter. Depuis qu'Elon Musk a acquis la société pour 44 milliards de dollars il s'est débarrassé de milliers d'employés, a assoupli la politiques de modération des contenus et a soumis les utilisateurs et les annonceurs à une série de défis techniques.

La dernière polémique remonte au weekend dernier : le président exécutif de Twitter a annoncé samedi que les comptes non vérifiés du réseau social étaient désormais limités à la lecture de 600 publications par jour, et à 6.000 par jour pour les comptes vérifiés. Le milliardaire veut ainsi empêcher des "niveaux extrêmes" de récupération de données et une manipulation du système.