Mark Zuckerberg et Elon Musk prêts pour un match de catch ?

Les deux milliardaires multiplient les punchlines sur les réseaux sociaux depuis que Mark Zuckerberg a promis de lancer un réseau pour rivaliser avec Twitter...

(Boursier.com) — Elon Musk et Mark Zuckerberg vont-ils vraiment en venir aux mains ? Le différend entre les deux grands patrons de la tech est survenu il y a quelques semaines, quand Meta a laissé entendre qu'il pourrait lancer une plateforme de médias sociaux qui rivaliserait avec Twitter, racheté au mois de novembre pour 44 milliards de dollars par celui qui est déjà le dirigeant de Tesla.

La guerre (ou la blague ?) est montée d'un cran quand Elon Musk a posté sur son compte : "Je suis prêt pour un combat en cage lol", faisant référence à la cage dans laquelle se tiennent les combats de catch MMA, pour "Mixed martial arts". Le patron de Meta a répondu sur son compte Instagram avec une capture d'écran du message Musk et la réponse: "Envoie-moi l'emplacement" !

La prise du morse

Sa réponse n'a pas semblé effrayer Elon Musk, qui a répondu avec un lieu de combat : l'Octogone de Las Vegas, site de compétition pour les combats MMA. "J'ai cette prise que j'appelle "Le Morse", où je me couche simplement sur mon adversaire et ne fais plus rien", a-t-il ajouté...

Mark Zuckerberg a posté une publication Instagram désormais virale au mois de mai, montrant le patron de Meta, autrefois chétif, jetant ses adversaires au sol lors d'un tournoi de jiu-jitsu brésilien.

De son côté, son rival a été formé au karaté Kyokushin, au taekwondo, au judo et au "jiu-jitsu brésilien pendant son enfance. Ce n'est pas la première fois que Musk défie une personnalité publique pour l'affronter. En mars, il avait déjà défié le président russe Vladimir Poutine pour un "combat singulier" - blague qui n'avait pas fait beaucoup rire les proches du maître du Kremlin...