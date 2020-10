Malgré le reconfinement, Fnac Darty laisse ses magasins ouverts

Malgré le reconfinement, Fnac Darty laisse ses magasins ouverts









Le distributeur de produits culturels, informatiques et électro-ménagers estime que "les conditions fixées par le gouvernement pour ce nouveau confinement" permettent à ses magasins de rester ouverts.

(Boursier.com) — En ce premier jour de reconfinement, les magasins de Fnac Darty seront ouverts... Alors que le nouveau confinement annoncé par Emmanuel Macron mercredi dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 amène son lot de restrictions et de fermetures d'établissements, comme au printemps dernier, le distributeur de produits culturels, informatiques et électro-ménagers estime que "les conditions fixées par le gouvernement pour ce nouveau confinement" permettent à ses magasins de rester ouverts.

"Ce matin, nous ouvrons tous nos magasins, partout en France", a-t-on indiqué à 'Europe 1' ce vendredi du côté de l'enseigne. "On vend des ordinateurs, des téléphones, de l'électroménager, tout ce qu'il faut pour télétravailler. On peut donc ouvrir. C'est autorisé", a assuré Fnac Darty.

Les salariés de l'enseigne, qui ne fait pourtant pas partie de la liste des commerces essentiels autorisés à rester ouverts, auraient d'ailleurs été informés jeudi dans un mémo que le média pu consulter.

Les librairies fermées

Reste que Fnac Darty continuera à vendre tous ses autres produits. Si l'enseigne s'appuie sur la dérogation accordée à certains commerces pour subvenir aux besoins des salariés en télétravail pour justifier le maintien de l'ouverture de ses magasins, les clients pourront en effet acheter des livres ou des DVD.

Cela peut paraître étonnant, au moment où les libraires, qui demandaient au gouvernement à rester ouverts, ont dû baisser le rideau. "On prend notre risque, c'est vrai. On verra bien", a reconnu le distributeur de produits culturels, informatiques et électro-ménagers en interne.

"Si on est fermé, c'est Amazon qui va tout rafler"

"Si on est fermé, c'est Amazon qui va tout rafler. Ils ont déjà lancé des promotions. On se doit de réagir", a par ailleurs ajouté le distributeur.

Pour rappel, tous les commerces alimentaires, les pharmacies, les opticiens, les magasins de bricolage et d'informatique, les garages automobiles, les blanchisseries, les presses, les tabacs et les services funéraires peuvent également continuer leurs activités pendant le reconfinement...