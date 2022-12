Lobbying : L'Observatoire des multinationales épingle l'influence des GAFAM

Dépenses de lobbying, débauchage de hauts fonctionnaires, partenariats financiers avec des médias... Les géants de la tech tissent leur toile en France.

(Boursier.com) — Amazon , Google, Facebook, Apple, Microsoft... L'Observatoire des multinationales, une association qui milite pour l'encadrement des activités de lobbying, publie son tout premier rapport consacré au pouvoir des GAFAM, qui sont selon lui devenus des champions de l'influence à Paris comme à Bruxelles.

Leur pouvoir s'étend en France, selon ce document : les dépenses déclarées de lobbying des GAFAM y ont été multipliées par trois entre 2017 et 2021, pour atteindre environ 4 millions d'euros annuels, selon le registre de transparence de la de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

[Nouvelle publication] Lobbying, débauchage, financements, soft power...#GafamNation Comment géants américains tissé d'influence France 👉https://t.co/VEkXbjfxeg pic.twitter.com/wy1uWY0hzM — Obs. Multinationales (@obs_multinat), via Twitter

De nombreux cabinets

Ces géants américains s'assurent en même temps les services de nombreux cabinets de lobbying : au moins huit à Paris et dix à Bruxelles pour Google, toujours selon les données des registres de transparence. "Fiscalité, protection de la vie privée, impact écologique, terrorisme, financement de la culture et des médias, concurrence, conditions de travail, souveraineté, surveillance... Les critiques et les controverses qui ciblent les géants du web concernent virtuellement tous les domaines, et leur lobbying doit répondre sur tous les fronts", expliquent les auteurs du document.

Les lobbys sectoriels du secteur numérique, qui représentent environ 1,5 million d'euros de dépenses supplémentaires de lobbying, comptent tous des GAFAM parmi leurs membres, ce qui empêche de distinguer entre les intérêts du GAFAM et ceux du reste du secteur numérique.

Partenariats

"Malgré les révélations des 'Uber Files' (en juillet 2022), la plus grande opacité continue de régner sur les rendez-vous entre dirigeants politiques français et représentants des GAFAM. Les GAFAM, à commencer par Google, ont débauché des dizaines d'anciens hauts fonctionnaires ou responsables d'autorités de régulation pour les aider dans leur travail d'influence", dénonce l'observatoire.

Les géants du web ont conclu des partenariats avec des "think tanks", des médias, des grandes écoles et institutions de recherche représentant des millions d'euros en France. Le manque d'expertise et de moyens au sein de l'administration et des services publics permet aux GAFAM de se positionner en partenaires incontournables des pouvoirs publics pour aider à régler les problèmes qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer.

Exemple : le partenariat conclu en 2015 entre Microsoft et l'Éducation nationale pour développer le numérique à l'école. "En 2020, l'État a à nouveau choisi Microsoft suite à un appel d'offres à 8,3 milliards d'euros pour équiper l'Éducation nationale et l'enseignement supérieur. La procédure de cet appel d'offre a été critiquée et l'association Anticor a déposé une plainte devant le parquet national financier pour des soupçons de favoritisme", explique l'observatoire.

Limiter leur influence

Il estime que les leviers d'action sont multiples pour limiter cette montée en puissance... "Le premier d'entre eux serait sans doute simplement de briser enfin l'enchantement dans lequel ils semblent maintenir une partie des responsables politiques. Il est plus que temps pour les pouvoirs publics de muscler leur expertise dans le domaine numérique, de soutenir véritablement les alternatives aux GAFAM, et de favoriser la montée en puissance de la société civile sur ces sujets", conclut le rapport.