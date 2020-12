Les relations électriques entre Tesla et Apple éclatent au grand jour

Alors que les ambitions d'Apple dans la voiture autonome et électrique se précisent, le patron de Tesla fait des révélations.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les ambitions d'Apple en matière de voitures autonomes se précisent et délient la langue d'Elon Musk... Le patron de Tesla a déclaré qu'il avait pris contact avec le directeur général d'Apple, Tim Cook, "lors des plus sombres jours du programme Model 3". La Model 3, une berline haut de gamme, a été développée à partir de 2014 et lancée en 2016 par le constructeur de voitures électriques...

Elon Musk voulait alors discuter de la possibilité d'un rachat de Tesla par le groupe à la pomme, pour "un dixième de sa valeur actuelle", explique-t-il dans une réponse à un autre utilisateur sur le réseau social Twitter. Cela représentait à l'époque une valeurs de 60 milliards de dollars...

During Model 3 program, I Tim Cook Apple Tesla (for 1/10 value). He meeting. — Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

"Il a refusé de me rencontrer", a ajouté le milliardaire, toujours très actif sur Twitter. Apple progresse actuellement à grande vitesse dans la technologie de conduite autonome et se fixe pour objectif de produire dès 2024 une voiture de tourisme susceptible d'être équipée de sa propre technologie de batterie électrique.

Jadis malmenée, la start-up fondée par Elon Musk pèse désormais quelque 600 milliards de dollars (493 milliards d'euros) en Bourse de New-York !

Apple débauche

Ces dernières années, Apple a a embauché un certain nombre d'anciens dirigeants de Tesla spécialisés dans la conduite de train, l'équipement intérieur des voitures ou la technologie de conduite autonome. Il a aussi acquis des entreprises spécialisées dans le développement de la voiture sans chauffeur... autant de preuves que l'entreprise envisage d'entrer sur le marché avec de solides atouts.

L'action Tesla a intégré lundi l'indice S&P 500 de la Bourse de New York. Elle a pris plus de 700% depuis le début d'année.