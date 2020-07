Les comptes de personnalités piratés sur le réseau Twitter

Les comptes Twitter de certains des plus éminents dirigeants politiques et chefs d'entreprises ont été piratés dans le cadre d'une arnaque au Bitcoin.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le candidat à la présidence américaine Joe Biden, l'ancien président Barack Obama, la star de télé-réalité Kim Kardashian, le milliardaire Warren Buffett, ou encore l'homme d'affaires et patron de Tesla Elon Musk... Des pirates informatiques ont pénétré mercredi ses systèmes internes de Twitter pour détourner les comptes de certaines des personnalités les plus suivies sur le réseau social et les utiliser pour récolter de la cryptomonnaie.

Selon le site de micro-blogging, des employés ayant accès aux systèmes internes de l'entreprise ont été ciblés avec succès par des hackers, qui ont ensuite "utilisé cet accès pour prendre le contrôle de nombreux comptes très visibles (dont des comptes certifiés) et tweeter en leur nom".

Arnaque au Bitcoin

Les comptes ont envoyé des tweets promettant de doubler la mise de toute personne envoyant des fonds spécialisés dans les Bitcoins dans les 30 minutes. Les comptes Twitter concernés ont soudainement perdu la possibilité de publier de nouveaux tweets. "Vous ne pourrez peut-être pas tweeter ou réinitialiser votre mot de passe pendant que nous examinons et traitons cet incident ", a écrit Twitter sur son compte d'assistance - symbole de la gravité du problème.

Des données publiques montrent que les pirates ont reçu l'équivalent de plus de 100.000 dollars en cryptomonnaie.

Dure journée

Le PDG de Twitter a fait savoir que le réseau social effectuait un diagnostic de l'incident et a promis de partager "tout ce que nous pouvons quand nous aurons complètement compris ce qu'il s'est passé exactement". "Difficile journée pour nous chez Twitter", a ajouté Jack Dorsey. Les actions de la firme américaine ont perdu près de 5% dans les échanges d'après-clôture avant d'effacer leurs pertes.

Au cours des heures ayant suivi l'attaque initiale, certains des éminents utilisateurs de la plateforme semblaient éprouver des difficultés à reprendre le contrôle de leur compte Twitter. Pour Elon Musk, par exemple, un tweet demandant de la cryptomonnaie a été supprimé et, un peu plus tard, un deuxième puis un troisième sont apparus sur le compte du patron de Tesla.

Les comptes de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, de Bill Gates, ou encore ceux des entreprises Uber et Apple ont aussi été affectés par l'attaque informatique.