Le vaccin Pfizer-BioNTech efficace contre le variant britannique du Covid

Ces résultats encourageants, basés sur des analyses de sang des participants, s'appuient sur des examens plus avancés que ceux réalisés récemment par le laboratoire américain.

(Boursier.com) — Le vaccin contre le COVID-19 développé par Pfizer et BioNTech semble en mesure de protéger contre le variant plus contagieux du coronavirus découvert en Royaume-Uni et qui s'est depuis répandu dans le monde entier.

Efficace contre la mutation

Pfizer a annoncé il y a deux semaines qu'une étude menée avec l'université du Texas avait démontré que son vaccin était efficace contre la mutation N501Y des variants du virus identifiés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

Parmi les auteurs de la nouvelle étude figure le couple fondateur de BioNTech.

Pseudovirus neutralisé

Des échantillons de sang prélevés sur 16 participants vaccinés lors de précédents essais ont été exposés à un pseudovirus, conçu artificiellement pour avoir les mêmes protéines de surface que le variant britannique.

Les anticorps présents dans le sang de ses volontaires ont neutralisé le pseudovirus aussi efficacement que la souche initiale du coronavirus contre laquelle le vaccin a été conçu.

Cette étude est porteuse d'espoir alors que les autorités sanitaires britanniques ont fait état mardi un nombre record de morts quotidiens, qui seraient dus à ce variant plus facilement transmissible.