Le prochain "Grand Theft Auto VI" prévu pour 2025, Wall Street déçu...

(Boursier.com) — La bande-annonce a déjà été visionnée plus de 65 millions de fois sur YouTube... L'éditeur américain de jeux vidéo Rockstar Games a annoncé que le lancement de son très attendu "Grand Theft Auto VI" aurait lieu en 2025... Mais pour les investisseurs qui s'attendaient à ce que le dernier épisode de la franchise à succès sorte plus tôt, il s'agit d'une déception, et l'action de la société mère Take-Two Interactive Software souffre à Wall Street : elle perd 2% dans les échanges mardi, à 155$.

La première bande-annonce de "GTA VI", diffusée plus tôt que prévu lundi à la suite d'une fuite sur les réseaux sociaux, met en scène un duo à la "Bonnie and Clyde" se frayant un chemin dans une version fictive de Miami, en Floride, appelée "Vice City". "Les premières bandes-annonces typiques ne montrent pas grand-chose, si ce n'est la mise en scène, une fidélité graphique incroyable et une allusion au jeu", a déclaré Andrew Uerkwitz, analyste chez Jefferies.

Pas de date précise

"Il n'y a toujours pas de date de sortie exacte, donc les craintes d'un retard dans les fêtes de fin d'année 2025 (...) vont immédiatement s'ensuivre." L'exercice financier de Take-Two s'étend d'avril à mars et un retard au-delà de cette période pourrait repousser les ventes du jeu à l'exercice 2026.

"Une date de sortie en février/mars 2025 pourrait permettre à Take-Two de réaliser ses prévisions d'environ 8 milliards de dollars de réservations pour l'exercice 2025 et de croissance en 2026", estime Andrew Uerkwitz.

Le jeu sera disponible sur la PlayStation 5 de Sony et les consoles Xbox Series X et S de Microsoft. Le précédent volet de "GTA" fait partie des jeux vidéo les plus populaires de tous les temps, avec environ 7,68 milliards de dollars de ventes depuis son lancement en 2013.