Le mobilier de Twitter a été vendu aux enchères !

100.000 dollars pour une grande statue d'oiseau bleu, symbole de Twitter...

(Boursier.com) — Machine à expresso, ustensiles de cuisine, tableaux blancs, bureaux... Le mobilier du siège de Twitter à San Francisco a été vendu aux enchères en ligne cette semaine. La vente, qui comportait au total 631 lots, constituait le dernier indice en date du grand ménage orchestré par Elon Musk, depuis qu'il a repris les commandes du réseau social pour 44 milliards de dollars en fin d'année dernière, et a licencié la moitié des 7.500 salariés.

Parmi les lots de cette vente, les fans de Twitter (et les autres) pouvaient acquérir des boîtes de masques de protection, mais aussi des chaises, des machines à café, des iMac... La plupart des articles, y compris des souvenirs comme une grande statue d'oiseau bleu, symbole de Twitter, ou une une jardinière en forme de "@", étaient proposés à un prix de départ de 25 dollars. Mais les prix se sont envolés... et les enchères ont atteint 100.000 dollars pour la fameuse statue, et aucun lot n'est parti pour moins de 300 dollars.

Wild to see the Twitter office on auction. Board room tables, phone booths, chairs, monitors... even the Twitter bird statue. Great memories from a different era. https://t.co/kLOx69ZbeI pic.twitter.com/BFfvFy6Pg4 — Kevin Weil 🇺🇸 (@kevinweil), via Twitter

Besoin d'argent

D'après Heritage Global Partners, l'entreprise qui a organisé la vente en ligne, cette opération ne visait pas à consolider les finances de Twitter. Pourtant, cet argent est probablement le bienvenu pour Elon Musk, qui essaie de réduire radicalement les coûts de l'entreprise et n'a pas payé de loyer pour une autre adresse de l'entreprise à San Francisco, s'attirant un procès au passage.

D'autres bureaux, dont sa base pour la région Asie-Pacifique à Singapour, n'ont pas non plus été épargnés, le personnel étant invité à vider les bureaux et travailler à domicile...