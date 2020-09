Le groupe Société Générale étudie la création d'une nouvelle banque de détail en France

Fondée sur le rapprochement de ses deux réseaux bancaires Crédit du Nord et Société Générale

(Boursier.com) — La direction de la SG étudie le rapprochement de ses deux réseaux bancaires Crédit du Nord et Société Générale : "Unir les forces des deux réseaux ferait du nouvel ensemble un acteur majeur du marché bancaire français avec 10 millions de clients... Alliant ancrage régional et force de frappe digitale, la nouvelle banque serait porteuse d'une ambition renforcée en matière de conquête commerciale et de rentabilité en offrant le meilleur niveau de satisfaction à ses clients et en bâtissant un modèle plus efficace" commente le management de la SG. "Guidée par des valeurs communes aux deux enseignes, la nouvelle banque renforcerait encore son engagement responsable et continuerait à participer pleinement au développement durable des territoires".

La Direction générale de la banque de la Défense lance ainsi une étude, dont le principe a été validé par le Conseil d'administration, sur la création d'une nouvelle banque de détail en France, par le rapprochement des deux réseaux bancaires.

Trois objectifs

Grâce à la qualité des deux fonds de commerce de près de 9 millions de clients particuliers et de 1 million de clients professionnels et entreprises, et à la forte complémentarité des deux réseaux en termes d'expertises et de présence géographique, cette nouvelle banque de détail aurait une empreinte encore plus forte sur le marché français, avec trois objectifs :

? maximiser la satisfaction de nos clients actuels et futurs, en se fondant sur l'expertise des équipes, sur un ancrage dans les territoires renforcé, et sur une expérience client enrichie et adaptée à leurs besoins spécifiques (particuliers, patrimoniaux, professionnels, entreprises, associations, collectivités territoriales) ;

? avoir un modèle plus efficace, au service d'une ambition commerciale encore plus forte, grâce à une gouvernance régionalisée, à des processus de décisions plus rapides et à une nouvelle accélération de notre stratégie digitale ;

? bénéficier d'importantes synergies, permettant de renforcer la rentabilité de l'un des principaux métiers de Société Générale. Ce rapprochement s'ajouterait à l'ensemble des initiatives déjà annoncées par le Groupe dans ses différents métiers pour renforcer sa rentabilité globale.

D'ici fin novembre

L'étude devra en particulier définir les conditions du déploiement d'un dispositif territorial permettant de renforcer le pouvoir de décision au niveau local, de développer la proximité du service rendu à nos clients et de gagner toujours plus en agilité et en réactivité. Elle examinera également les conditions de mise en oeuvre d'un système d'information unifié...

Elle sera conduite d'ici la fin du mois de novembre sous la direction de Sébastien Proto, Directeur général adjoint en charge des réseaux de banque de détail en France, avec les dirigeants et les équipes des deux réseaux, en associant également les équipes de la banque privée et de l'assurance.

Le projet qui en résulterait le cas échéant intégrerait les dimensions sociales, sociétales et environnementales et ferait l'objet d'échanges et des consultations nécessaires avec les partenaires sociaux, dans le respect de notre tradition d'employeur responsable.

Frédéric Oudéa, Directeur général commente : "Dans un environnement exigeant, le Groupe prépare activement sa nouvelle étape stratégique avec la nouvelle équipe de Direction générale et nous voulons accélérer les initiatives structurantes pour renforcer notre modèle de groupe bancaire européen diversifié. Les activités de banque de détail en France font partie des franchises clés du groupe. Apres avoir achevé avec succès la première étape de la transformation de nos réseaux, nous lançons une nouvelle étape stratégique en tirant toutes les leçons de la crise sanitaire et économique et de l'évolution permanente des besoins des clients pour conforter la compétitivité commerciale et financière à long terme de nos fonds de commerce. L'étude du rapprochement de nos deux réseaux aux forces et expertises très complémentaires vise à créer une nouvelle banque de détail en France de premier plan, forte de ses 10 millions de clients, alliant ancrage dans les territoires et efficacité technologique, tournée vers la conquête et le développement, en respectant pleinement notre raison d'être. En parallèle, Boursorama, leader de la banque en ligne en France avec ses 2,4 millions de clients au 30 juin 2020, poursuivra la croissance très dynamique de son modèle alternatif, complétant ainsi la présence du groupe Société Générale dans le marché français."