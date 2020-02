Le groupe Alten recrute massivement

Le groupe Alten recrute massivement









Industrie 4.0, big data, véhicules autonomes, cybersécurité... demandez le programme !

Crédit photo © Alten

(Boursier.com) — Avec 4.400 postes en CDI à pourvoir sur toute la France en 2020, le groupe Alten, qui figure parmi les leaders mondiaux de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies, recherche des profils expérimentés pour des postes de chefs de projet et d'experts techniques.

Le groupe poursuit par ailleurs l'intégration des jeunes diplômés ingénieurs. En croissance continue, le dynamisme de l'activité du groupe se manifeste dans tous les secteurs, en France et à l'international.

En 2020 Alten prévoit de recruter en CDI en France : 4.000 ingénieurs, 260 Business Managers (fonctions commerciales), 140 cadres Fonctions Support...

Innover, évoluer et s'épanouir au sein d'un "Top Employer"

Labellisé 'TOP EMPLOYER France' pour la 9ème année consécutive, Alten se démarque par la qualité de sa politique de formation et de développement des compétences de ses collaborateurs, avec notamment une université interne : Alten Training Center.

Le groupe propose à ses collaborateurs d'innover, d'évoluer et de s'épanouir au sein d'un environnement stimulant. Big Data, véhicules autonomes, industrie 4.0, smart city, cybersécurité... Alten recrute des talents pour prendre part aux grands défis technologiques et accompagner la transformation digitale des plus grands comptes de l'industrie et des services.

Sur l'ensemble du territoire

Au plus proche des projets de ses clients, Alten est présent sur l'ensemble du territoire, avec 12 implantations régionales : Ile-de-France, Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Mulhouse, Nantes, Rennes, Sophia Antipolis, Strasbourg et Toulouse.

Les 3 profils les plus recherchés sont Ingénieur Etudes et Conception, Chef de projet et Ingénieur Développeur Logiciel.