Les participants de la première édition de l'Accelerator avaient levé plus de 5 millions d'euros

(Boursier.com) — Amazon annonce ce jour le lancement de la deuxième édition de l'Amazon Sustainability Accelerator, qui invite les start-ups axées sur la durabilité en phase de démarrage à déposer leur candidature pour participer au programme... Lancé par Amazon, EIT Climate-KIC, principal pôle d'innovation climatique en Europe, et WRAP, ONG leader de l'action pour le climat au Royaume-Uni, le Sustainability Accelerator est ouvert aux start-ups qui inventent des produits grand public plus durables et, pour la première fois, à celles qui développent des technologies à même d'aider les industriels à recycler les produits de manière plus efficace et performante...

Les participants de la première édition de l'Accelerator ont levé plus de 5 millions d'euros et enregistré une hausse de leur chiffre d'affaires, sur Amazon et ailleurs, de plus de 250% après avoir suivi l'Accelerator.

L'an dernier, 12 entreprises candidates sur 1.300 ont pu intégrer le programme, parmi lesquelles SURI, une start-up britannique qui conçoit, fabrique et vend des brosses à dents électriques réutilisables et réparables avec des brossettes de rechange en matériaux végétaux. Pour Mark Rushmore, cofondateur de SURI, l'Accelerator a apporté une immense valeur , en aidant son entreprise à passer de zéro chiffre d'affaires à bien plus d'un million de livres sterling en très peu de temps .

"L'Amazon Sustainability Accelerator" est un programme sur mesure de 12 semaines conçu pour aider les créateurs d'entreprise à relever les défis liés au démarrage et au développement d'une activité pérenne. Il propose des ateliers virtuels et en présentiel animés par des experts, un mentorat spécialisé, un cursus sur mesure et l'accès à un réseau de fondateurs partageant les mêmes valeurs...

Main dans la main

Amazon et EIT Climate-KIC travailleront en collaboration pour guider les participants à l'Accelerator dans la réalisation de l'évaluation d'impact climatique d'Impact Forecast, à travers laquelle ils apprendront à auto-évaluer l'impact climatique de leur entreprise et à développer des stratégies pour améliorer leur empreinte environnementale. Les participants bénéficieront également d'une subvention, de crédits Amazon Web Services (AWS) et de la mise à disposition gratuite d'espaces de bureaux. Cette année, le Sustainability Accelerator privilégiera les start-ups présentes dans deux domaines :

Les technologies de recyclage : le recyclage est une étape incontournable vers la mise en place d'une économie plus circulaire, où les matériaux d'un produit peuvent être réutilisés, limitant ainsi la nécessité d'extraire de nouvelles matières premières. Aujourd'hui et pour la première fois, l'Amazon Sustainability Accelerator recherche des start-ups proposant des technologies prometteuses susceptibles d'aider la filière du recyclage à passer à la vitesse supérieure, notamment des technologies nouvelles offrant des solutions à des problèmes de recyclage non résolus pour l'instant ou bien qui améliorent considérablement les outils existants, par exemple des équipements de tri avancés ou des systèmes de gestion des données relatives aux déchets.

: le recyclage est une étape incontournable vers la mise en place d'une économie plus circulaire, où les matériaux d'un produit peuvent être réutilisés, limitant ainsi la nécessité d'extraire de nouvelles matières premières. Aujourd'hui et pour la première fois, l'Amazon Sustainability Accelerator recherche des start-ups proposant des technologies prometteuses susceptibles d'aider la filière du recyclage à passer à la vitesse supérieure, notamment des technologies nouvelles offrant des solutions à des problèmes de recyclage non résolus pour l'instant ou bien qui améliorent considérablement les outils existants, par exemple des équipements de tri avancés ou des systèmes de gestion des données relatives aux déchets. Les produits grand public : l'Amazon Sustainability Accelerator invite également les start-ups fabriquant des produits physiques qui aident à vivre un quotidien plus écoresponsable à postuler. Les produits doivent être objectivement plus durables que des produits existants, parce qu'ils sont composés de davantage de matériaux recyclés ou valorisés, fabriqués avec moins d'émissions de CO2 ou parce qu'ils aident les consommateurs à réduire, réutiliser ou recycler. Les participants bénéficieront en plus de l'accompagnement de l'équipe Amazon Launchpad, qui les aidera à parfaire leur stratégie commerciale et à se développer.

Pour Colin Hutchinson de l'entreprise Leaf (Royaume-Uni), participant de la première édition, le programme a changé sa vie professionnelle", tandis que Christina Antonie Reh, de l'entreprise Baybies (Allemagne) indique : Cette aventure a été extrêmement fructueuse. Nous avons énormément appris sur la croissance d'une entreprise et, grâce au programme, nous avons peaufiné notre stratégie marketing et de vente pour nous développer sur de nouvelles places de marché".

L'innovation est au coeur de notre ADN et dans le cadre de l'Amazon Sustainability Accelerator, nous souhaitons accompagner des entrepreneurs engagés dans le développement durable, prêts à faire évoluer leur entreprise et à révolutionner leur secteur", déclare Frédéric Duval, Directeur Général, Amazon.fr. "L'accélérateur est ouvert aux entrepreneurs de toute l'Europe et je serai ravi de voir l'innovation et les talents français représentés parmi les candidats présélectionnés".

Cette année, les participants recevront un soutien financier par le biais d'une subvention sans fonds propres de 12.000 euros, ainsi que des crédits AWS Activate d'une valeur de 25.000 dollars. Les candidats retenus auront la chance de rencontrer et de travailler avec des responsables d'Amazon et des chercheurs des équipes Sustainability, Circular Economy, Product Sustainability et Climate Pledge Fund de l'entreprise, et bénéficieront d'espaces de bureaux gratuits dans les locaux administratifs d'Amazon à Londres et à Berlin.

Accès ouvert

Les participants de la promotion Produits grand public auront aussi accès gratuitement pendant un an à Amazon Launchpad, y compris aux fonctionnalités de gestion de compte et de marketing proposées par la vitrine Amazon Launchpad. À l'issue du programme, les deux promotions, Technologies de recyclage et Produits grand public, auront l'opportunité de présenter leur activité à un panel d'investisseurs chevronnés, ce qui les aidera à développer leur réseau et à lever davantage de financements.

Amazon, EIT Climate-KIC et WRAP ont réuni au sein du comité de sélection un jury d'experts des start-ups et de la durabilité, parmi lesquels :

Kirsty Macdonald, JamJar Investments, directrice des investissements ;

Bettina Gilbert, WRAP, responsable de l'appui technique et des mécanismes financiers ;

Ben Honan, gérant d'investissement, Climate-KIC ;

Phoebe Wang, Climate Pledge Fund, chargée d'investissement;

Rich Loretto, directeur Économie circulaire chez Amazon ; et

Cyrus Wadia, responsable Produits durables chez Amazon.

Les membres du comité joueront également le rôle de mentors tout au long du programme Accelerator.

Les candidatures à l'Amazon Sustainability Accelerator sont désormais ouvertes : https://sell.amazon.fr/programmes/launchpad/sustainability-accelerator?ld=MPFRALPLGN23_ASA_PR

La date limite pour postuler est fixée au 17 mars 2023 et les candidats retenus seront informés au printemps...