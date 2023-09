La Keynote d'Apple, c'est demain

Au programme, la présentation de son nouvel iPhone, entre autres...

(Boursier.com) — C 'est demain qu'Apple organise son événement de lancement le plus important de l'année à son siège social à Cupertino, en Californie. Le clou du spectacle devrait être la présentation du nouvel l'iPhone 15. Apple diffusera une vidéo préenregistrée mettant en vedette les dirigeants de l'entreprise pour lancer les produits. Elle sera diffusée en streaming sur YouTube et sur le site web d'Apple. L'année dernière, cette "keynote" avait duré environ une heure et demie.

Les lancements d'Apple sont importants pour l'entreprise, avec un important buzz médiatique destiné à faire la lumière sur la marque en préparation du mois de décembre, sa plus grande période de ventes de l'année. Au total, 31 millions de personnes ont regardé la vidéo YouTube d'Apple l'année dernière, ce qui montre que les clients aiment toujours obtenir des informations directement auprès de l'entreprise.

Faire monter les ventes

Cette année, le géant de la technologie espère que les nouveaux iPhones pourront freiner la baisse des ventes, mettre fin à la concurrence de Huawei et persuader les propriétaires de téléphones Android de changer de crèmerie.

Il est peu probable que de nouveaux Mac et iPad soient dévoilés mardi, la société préférant généralement leur consacrer des rendez-vous dédiés. L'année dernière, Apple avait par exemple annoncé de nouveaux iPad via un communiqué de presse.

4 modèles ?

Fidèle à ses habitudes depuis 2020, Apple devrait lancer quatre nouveaux modèles d'iPhone, qui devraient selon toute logique être baptisés iPhone 15. Les observateurs parient sur deux tailles : une avec un écran de 6,1 pouces et une avec un écran de 6,7 pouces, ainsi que deux tailles de téléphones "Pro" haut de gamme avec un boîtier en titane et de meilleurs appareils photo, selon Bloomberg News.

Cette année, le changement le plus important devrait une fonctionnalité complètement nouvelle : un port de charge générique USB-Type C. Il s'agit du même port de charge que celui utilisé sur presque tous les ordinateurs portables vendus au cours des dernières années, ainsi que sur les téléphones Android, les iPad et autres gadgets, des Kindles aux écouteurs en passant par les drones et les couvertures chauffantes.

Le connecteur USB-C remplacerait le port Lightning, qui orne le bas de chaque modèle depuis la sortie de l'iPhone 5 en 2012. Ce changement serait l'une des plus grandes améliorations apportées à l'iPhone depuis des années pour les consommateurs : plus besoin pour eux de multiplier les câbles pour faire fonctionner d'autre appareils avec leur smartphone. Par ailleurs, les utilisateurs d'Android et d'iPhones pourraient enfin se prêter leurs chargeurs.

Pression de l'UE

Le géant américain, qui n'a pas confirmé ces rumeurs, subit principalement la pression de l'Union européenne, qui a imposé aux fabricants (mais dans les faits seul Apple était visé) de proposer des ports USB-C sur les nouveaux smartphones d'ici 2024. Il était peu probable qu'Apple produise un modèle d'iPhone uniquement pour le marché européen. "De toute évidence, nous devrons nous conformer", avait déclaré Greg Joswiak, responsable marketing d'Apple, l'année dernière.