La justice européenne donne raison à YouTube sur les droits d'auteurs









Les exploitants de plateformes en ligne ne sont pas ceux qui communiquent du contenu illégal au public, mais ils sont tenus de les supprimer rapidement, estime la Cour de justice de l'Union européenne.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — YouTube et les autres exploitants de plateformes en ligne ne peuvent pas automatiquement être tenus responsables des contenus illégaux de musique ou de vidéos déposés et protégés par des droits d'auteurs, a estimé mardi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

Les exploitants, dans de tels cas, ne sont pas ceux qui communiquent du contenu illégal au public, a estimé la juridiction. En revanche, YouTube et ses concurrents peuvent être tenus pour responsables s'ils ont connaissance du contenu illégal "et s'abstiennent de le supprimer ou d'en bloquer l'accès dans les meilleurs délais".

Différend en Allemagne

L'affaire remonte à un différend en Allemagne, dans lequel un producteur de musique avait décidé de poursuivre la société pour des vidéos téléchargées sur sa plate-forme avec des extraits de la chanteuse soprano britannique Sarah Brightman. Ils comprenaient des extraits de concerts privés ainsi que de la musique de ses albums. Le producteur avait déposé une plainte et les juges de la Cour constitutionnelle allemande ont décidé de se tourner vers la Cour de justice européenne.

La balle est à présent dans le camp de la justice allemande, qui va devoir se prononcer en fonction de la décision des magistrats européens. Cette affaire dure depuis près de dix ans, et s'inscrit dans un débat plus global sur les droits d'auteurs en ligne, mais aussi sur le rôle des plates-formes en ligne et des réseaux sociaux dans la diffusion de contenus illégaux ou haineux.

Projets de loi sur la table

L'Union européenne prépare deux projets de loi, baptisés Digital Services Act (DSA) et Digital Markets Act (DMA), qui pourraient entrer en vigueur l'an prochain et permettraient de mieux contrôler les géants du numérique.