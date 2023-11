La DG de Bumble sur le départ, l'action chute à Wall Street

Whitney Wolfe Herd restera au sein de l'entreprise au poste de présidente exécutive.

(Boursier.com) — L 'action Bumble pourrait passer une mauvaise séance à Wall Street, après l'annonce du départ de sa directrice générale. Le groupe a confirmé lundi que Whitney Wolfe Herd allait quitter l'entreprise qu'elle a fondée il y a près de dix ans et être remplacée par Lidiane Jones, qui est actuellement PDG de Slack, à partir du 2 janvier.

Whitney Wolfe Herd restera au sein de l'entreprise au poste de présidente exécutive. "Je veux être la personne capable de regarder ce qui se prépare et d'innover pour l'avenir de Bumble et de nous amener 10 ans dans le futur", a-t-elle déclaré au Wall Street Journal.

Perte de valeur

Whitney Wolfe Herd avait fondé l'application en pensant aux femmes, avant d'ouvrir les rencontres au cercle amical et professionnel. Elle a introduit la société en bourse en 2021 et est brièvement devenue l'une des quelques femmes milliardaires de la planète, avant que les actions de Bumble ne perdent de la valeur. Évaluée à plus de 20 milliards de dollars à son apogée peu de temps après ses débuts à Wall Street, la société vaut désormais 2,7 milliards de dollars.

Le groupe doit publier ses résultats financiers du troisième trimestre après la clôture de la bourse mardi. L'action Bumble chutait de près de 6% lundi dans les échanges avant-bourse à New York.