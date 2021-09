La Commission propose un chargeur universel pour les appareils électroniques

Les chargeurs mis au rebut ou non utilisés représentent jusqu'à 11.000 tonnes de déchets électroniques par an.

(Boursier.com) — Mauvaise nouvelle pour Apple ? La Commission européenne relance son projet de chargeur universel pour tous les appareils électroniques. L'objectif de la directive dévoilée ce jeudi est d'en "finir avec la frustration des consommateurs et les déchets électroniques".

"Des années de collaboration avec le secteur dans le cadre d'une approche volontaire ont déjà permis de réduire le nombre de chargeurs de téléphones mobiles de 30 à trois (dont celui d'Apple) au cours de la dernière décennie, mais pas de parvenir à une solution complète. La Commission propose à présent une législation visant à mettre en place une solution de charge universelle pour tous les dispositifs concernés", peut-on lire dans un communiqué.

11.000 tonnes de déchets par an

Le port de charge et la technologie de recharge rapide seront harmonisés : le port USB Type-C deviendra le port standard pour tous les téléphones intelligents, tablettes, appareils photographiques, casques d'écoute, haut-parleurs portatifs et consoles de jeux vidéo portatives. Bruxelles propose aussi de dissocier la vente de chargeurs de la vente d'appareils électroniques. "Cela améliorera la commodité pour les consommateurs et réduira l'empreinte environnementale associée à la production et à l'élimination des chargeurs, soutenant ainsi les transitions écologique et numérique", précise le projet de directive.

En 2020, environ 420 millions de téléphones mobiles et d'autres appareils électroniques portatifs ont été vendus dans l'UE. En moyenne, les consommateurs possèdent environ trois chargeurs par téléphone mobile et en utilisent deux régulièrement. Les consommateurs dépensent environ 2,4 milliards d'euros par an pour des chargeurs indépendants qui ne sont pas vendus avec leurs appareils électroniques. En outre, on estime que les chargeurs mis au rebut ou non utilisés représentent jusqu'à 11.000 tonnes de déchets électroniques par an.

Lobby industriel

Le texte sur les équipements radioélectriques devra être validé par les eurodéputés et les Etats-membres, mais c'est un serpent de mer. L'idée est sur la table à Bruxelles depuis 2009, mais fait face à une forte opposition des industriels. Apple notamment serait particulièrement visé par cette idée de chargeur universel, ses produits ne pouvant être utilisés qu'avec des appareils de la marque, via le port Lightning.