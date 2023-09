La Chine dément avoir interdit l'utilisation de l'iPhone aux fonctionnaires !

Ni lois, ni réglementations, ni documents d'orientation politique, assure Pékin...

(Boursier.com) — De simples rumeurs infondées ? Pékin déclare mercredi ne pas avoir interdit à ses fonctionnaires d'utiliser certains smartphones de marque occidentale, dont l'iPhone d'Apple, contrairement à ce qu'ont rapporté plusieurs médias étrangers, a déclaré mercredi le ministère des Affaires étrangères.

"La Chine n'a pas adopté de lois, de réglementations ou de documents d'orientation politique interdisant l'achat et l'utilisation de téléphones de marques étrangères, comme ceux d'Apple", a déclaré la porte-parole du ministère, Mao Ning, pendant une conférence de presse.

"Le gouvernement chinois attache une grande importance à l'information et à la sécurité des données et traite les entreprises nationales et étrangères sur un pied d'égalité", a-t-elle ajouté, disant espérer que toutes les sociétés présentes en Chine respectent les lois chinoises en la matière...

Tour de vis

Plusieurs médias, dont Reuters, ont rapporté ces dernières semaines que Pékin avait renforcé les restrictions imposées à l'usage des iPhones par ses fonctionnaires, dans un contexte de tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.

En mai dernier, le gouvernement chinois avait exhorté les grandes entreprises d'Etat à jouer un rôle primordial pour atteindre son objectif d'indépendance technologique, dans un contexte de tensions croissantes avec les Etats-Unis, notamment autour des semi-conducteurs.

La Maison Blanche a commencé à interdire certains investissements américains dans des technologies sensibles en Chine et prévoit de finaliser prochainement les vastes restrictions à l'exportation de semi-conducteurs avancés annoncées en octobre...