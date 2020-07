L'EPR de Flamanville, un échec opérationnel pour la Cour des comptes

Les Sages publient un rapport sur la filière EPR, qui fait notamment le constat des "dérives de coûts et de délais considérables" sur le chantier de Flamanville.

Le dérapage des coûts et les lourds retards dans le calendrier laissent des traces... La construction du réacteur nucléaire EPR de Flamanville (Manche) est un "échec opérationnel" estime jeudi la Cour des comptes, qui ajoute que la construction du nouveaux EPR en France ne peut être envisagée sans réponses claires sur les modes de financement.

Les Sages rappellent que le projet de réacteur nucléaire européen à eau pressurisée est issu d'une coopération franco-allemande engagée en 1989, dont l'Allemagne s'est retirée en 1998.

Un choix éprouvé en Chine

"Malgré un choix technologique désormais éprouvé en Chine et l'amélioration apportée au pilotage de ces grands chantiers, les gains financiers et techniques attendus du projet EPR 2 doivent être confirmés", écrit la Cour des comptes dans un rapport sur la filière EPR.

"La construction de nouveaux EPR en France ne saurait en tout état de cause être envisagée sans réponses préalables claires sur les modes de financement et la place de la production électronucléaire dans le mix électrique de demain", ajoute dans son rapport la juridiction financière de l'ordre administratif français.

46 milliards d'euros

Le coût de construction de trois paires d'EPR 2 est estimé à 46 milliards d'euros (valeur en 2018), ajoute la Cour des comptes qui note qu'"EDF ne peut plus financer seule la construction de nouveaux réacteurs".

Selon les dernières estimations en date fournies par EDF , à l'occasion d'une énième révision du budget et du calendrier survenue en octobre 2019, l'EPR de Flamanville devrait coûter 12,4 milliards d'euros et le chargement de son combustible est programmé pour fin 2022.

En construction depuis 2007, le réacteur de nouvelle génération devait initialement entrer en production en 2012 pour une facture estimée autour de 3,5 milliards d'euros, mais il a accumulé de multiples retards et dérapages budgétaires.

Mécanisme de garantie ?

Pierre Moscovici, le tout nouveau premier président de la Cour des comptes. Il reste des incertitudes sur la capacité de la filière nucléaire française à construire de nouveaux réacteurs dans des délais et à un coût acceptables, a déclaré jeudi

EDF ne peut pas financer de nouveaux projets sur ses fonds propres, un mécanisme de garantie de revenus peut faire partie des solutions, a-t-il ajouté à l'occasion de cette publication.

L'EPR de Flamanville, dans la Manche, ne sera mis en service que mi-2023 au plus tôt, a ajouté Pierre Moscovici, et son futur coût de production est estimé entre 110 et 120 euros par mégawatt-heure