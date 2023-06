L'ASM Clermont Auvergne ouvre une nouvelle page de son histoire avec le soutien du groupe Michelin

Le groupe Michelin devient actionnaire à 100% de l'ASM Clermont Auvergne, avec pour objectif de pérenniser le club et d'accompagner son projet de transformation.

(Boursier.com) — L 'ambition partagée du groupe Michelin et de l'ASM Clermont Auvergne est que l'équipe professionnelle retrouve au plus vite ses ambitions sportives tout en faisant rayonner la marque et l'image des "Jaune et Bleu".

Dans cette perspective, le soutien du groupe Michelin permettra à l'ASM Clermont Auvergne de construire un projet solide et durable pour pérenniser et développer le club...

Pérenniser l'ASM Clermont Auvergne

Le modèle économique du rugby professionnel est fragile, en France comme à l'étranger, avec des droits TV qui restent insuffisants pour asseoir d'une manière forte l'économie du club. Au cours des dernières années, la situation financière de l'ASM Clermont Auvergne a été impactée par une série de facteurs (restructuration sportive, crise Covid, résultats sportifs en baisse ...) qui ont pesé lourdement sur les finances du club.

L'engagement du groupe Michelin comme actionnaire permettra au club de construire de nouvelles fondations stables sur le plan économique. A terme, le groupe Michelin n'a pas vocation à rester l'unique actionnaire de l'ASM Clermont Auvergne. Une fois la performance sportive et les résultats économiques retrouvés, l'objectif du groupe Michelin et du club sera d'ouvrir le capital à d'autres partenaires du territoire...

Accompagner le développement du club

Cette nouvelle dynamique passera d'abord et avant tout par l'excellence sportive. Elle nécessitera aussi une transformation en profondeur du modèle économique du club, qui devra se construire autour de la marque ASM, de son stade, de ses supporters et de ses partenaires.

Pour conduire ce projet de transformation, le conseil d'administration de ASM Clermont Auvergne a acté le 22 mai 2023 la création d'un poste de directeur général, confié à Benoît Vaz, chargé de mission auprès de la présidence depuis janvier 2023. Benoît Vaz aura pour mission de seconder Jean-Claude Pats, président du club depuis le 1er juin 2023, en prenant en charge la gestion et le développement opérationnel de l'ensemble des activités de l'ASM Clermont Auvergne.

Pour le groupe Michelin, la décision de devenir actionnaire de l'ASM Clermont Auvergne s'inscrit dans un double engagement : le soutien du Groupe au territoire et le soutien au projet sportif et extra-sportif d'envergure porté par le club depuis la création de l'Association Sportive en 1911 par Marcel Michelin. L'ASM Clermont Auvergne contribue aujourd'hui fortement à l'excellence sportive du territoire (club de rugby, centre de formation, renforcement des partenariats avec les clubs régionaux), mais aussi à sa cohésion sociale, via notamment les actions d'intérêt général de l'ASM Omnisports ou de la fondation ASM Impulsion Auvergne. Depuis plus de 100 ans, l'ASM Clermont Auvergne s'est affirmée comme un moteur du rayonnement de Clermont-Ferrand et de l'Auvergne, et comme une source de fierté pour ses habitants...

Période charnière

Pour l'ASM Clermont Auvergne, le soutien sans faille du groupe Michelin est fondamental dans cette période charnière... Des changements de fond ont été impulsés récemment dans la conduite du club et son organisation. Dans ce contexte nouveau, l'ASM Clermont Auvergne doit simultanément relever les défis du sportif et de l'économique.

La responsabilité du club est désormais de tout mettre en oeuvre pour être à la hauteur de l'enjeu et retrouver l'équilibre nécessaire à son bon fonctionnement. Plus que jamais, les soutiens des supporters de la "Yellow Army" et de l'ensemble des Partenaires du club seront déterminants pour permettre à l'ASM Clermont Auvergne de continuer à faire briller les couleurs de la ville et de la région...

À propos de ASM Clermont Auvergne

Fondée en 1911 pour réunir sous la même passion le sport et le goût de l'effort, l'ASM Clermont Auvergne est fière de sa culture et de ses racines auvergnates, orientée en permanence vers l'amélioration de la performance et les succès sportifs.

Son modèle, établi sur la formation et l'innovation, contribue, dans le respect et l'éthique, à la notoriété nationale et internationale du Club et de son environnement. Avec le stade Marcel-Michelin, la "Yellow Army" et ses 550 partenaires, l'ASM Clermont Auvergne représente tout à la fois : une Equipe, un Club et un Territoire.