L'action Twitter suspendue vendredi, Musk se prépare

Le milliardaire américain a publié mercredi une vidéo le montrant dans les locaux de la plate-forme à San Francisco.

(Boursier.com) — Elon Musk a prévenu il y a deux jours : il entend boucler le rachat de Twitter d'ici vendredi, et il en a informé les investisseurs qui se sont engagés à l'aider dans cette opération. Conséquence, la cotation du réseau social sera suspendue à Wall Street vendredi, selon un document boursier publié jeudi par le New York Stock Exchange.

Le milliardaire américain a publié mercredi une vidéo le montrant dans les locaux de la plate-forme à San Francisco, un évier dans les mains, se présentant désormais dans sa biographie sur Twitter en tant que "Chief Twit", soit "Chef Twit" en français. Il se prépare donc à débourser 44 milliards de dollars (43,7 milliards d'euros), faute de quoi la procédure judiciaire opposant les deux parties sera lancée.

"J'entre au siège de Twitter - je vous laisse digérer l'information !", écrit le milliardaire, c'est à dire "let that sink in" en anglais. Sur les images, il transporte un évier (sink en anglais). Il a posté un autre message quelques heures plus tard : "J'ai rencontré plein de gens cool chez Twitter aujourd'hui".

Entering Twitter HQ - let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 >— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Documents transmis

Les avocats du directeur général de Tesla ont transmis les documents financiers nécessaires aux fonds d'investissements qui se sont engagés à soutenir financièrement le rachat de Twitter par Elon Musk, a rapporté mardi une source à Reuters. Parmi eux, Sequoia Capital, Binance et Qatar Investment Authority, a ajouté la source.

Début octobre, la justice de l'Etat américain du Delaware a suspendu jusqu'au 28 octobre la procédure intentée par Twitter contre Elon Musk afin de leur accorder un délai pour parvenir à un accord sur le rachat du réseau social par le milliardaire américain. Twitter veut en effet contraindre l'homme d'affaires à honorer son engagement de racheter le réseau social aux conditions initiales de l'offre, soit 54,20 dollars par action.

Elon Musk s'était engagé en avril sur ce montant avant de se rétracter, quelques semaines plus tard, en dénonçant l'opacité du réseau social sur le nombre de ses faux comptes de messagerie. Selon un avis financier rendu public le 4 octobre, il a finalement décidé de maintenir son offre.