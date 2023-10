L'action de la compagnie SAS en chute libre à Copenhague

L'action perd plus de 80%...

(Boursier.com) — C 'est la dégringolade du jour en Europe : l'action de la compagnie aérienne scandinave SAS chute de plus de 80% mercredi à la bourse de Copenhague, au lendemain de l'annonce d'une offre de reprise d'Air France-KLM avec deux partenaires financiers. Air France-KLM et les fonds d'investissement Castlelake et Lind Invest vont devenir les principaux actionnaires de la compagnie aérienne, aux côtés de l'Etat danois, déclaré SAS.

Le plus grand transporteur scandinave s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites aux États-Unis à la mi-2022, dans un contexte de pressions croissantes dues aux grèves des pilotes et à la faible demande suite à la pandémie de Covid-19.

Sortie de Star Alliance

Castlelake prendra une participation d'environ 32%, Air France-KLM détiendra environ 20%, Lind Invest 8,6% et l'État danois environ 26%, a déclaré SAS. Le reste du capital sera probablement réparti entre les créanciers, a précisé la compagnie aérienne.

"C'est un jour important pour SAS et pour Air France-KLM, s'est félicité Benjamin Smith, le directeur général d'Air France-KLM, dans un communiqué de presse. Air France-KLM entend établir des liens commerciaux solides avec la compagnie. Grâce à son ancrage historique en Scandinavie et à sa marque forte, SAS offre un énorme potentiel à Air France-KLM. Cette coopération permettrait à Air France-KLM de renforcer sa position dans les pays nordiques et d'améliorer la connectivité pour les voyageurs scandinaves et européens", a déclaré Benjamin Smith, le directeur général d'Air France-KLM, dans un communiqué de presse.

SAS a également annoncé qu'elle quitterait à terme le groupe aérien Star Alliance, dont elle est membre fondateur, et ferait partie de Sky Team Alliance, associée à Air France-KLM.