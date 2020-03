Kering et LVMH vont fournir des masques

Beaucoup de pays affectés par le coronavirus font face à un manque criant de masques FFP2 et de masques chirurgicaux, suscitant de vives inquiétudes de la part des professionnels en contact avec le public.

(Boursier.com) — La France a commandé près de 250 millions de masques chirurgicaux et FFP2 auprès de fournisseurs étrangers, pour tenter d'apaiser la colère des soignants et de toutes les professions en contact avec le public (policiers, postiers....) face à la pénurie de matériel de protection. Comme beaucoup de pays affectés par le coronavirus, la France fait face à un manque criant de masques FFP2 et de masques chirurgicaux, suscitant de vives inquiétudes de la part des professionnels amenés à être en contact avec le public, comme les policiers, les postiers et même le personnel soignant.

Les maisons Balenciaga et Yves Saint Laurent se préparent à fabriquer des masques de protection, a annoncé dimanche le groupe Kering, leur maison mère. Les atelier français des deux griffes fabriqueront donc des masques "dans le respect des mesures de protection sanitaires les plus strictes" dès lors que les procédés et matières auront été homologués par les autorités, précise le groupe Kering dans un communiqué.

Et aussi des blouses

Le groupe a annoncé par ailleurs qu'il remettrait dans les prochains jours aux services de santé français trois millions de masques chirurgicaux qu'il comptait se procurer en Chine et faire acheminer en France. Sa marque Gucci devrait produire 1.1 million de masques et 55.000 blouses dans les semaines à venir pour la région Toscane en Italie.

Son concurrent LVMH a annoncé samedi qu'il avait trouvé un industriel chinois capable de livrer au gouvernement français 40 millions de masques. Le numéro un mondial du luxe dit avoir trouvé, "grâce à l'efficacité de son réseau mondial", un fournisseur industriel chinois capable de livrer 10 millions de masques en France dans les prochains jours. Il s'agit de 7 millions de masques chirurgicaux et de 3 millions de masques FFP2.

"Afin de sécuriser cette commande dans un contexte extrêmement tendu", Bernard Arnault a souhaité que LVMH finance intégralement la première semaine de livraison, soit environ 5 millions d'euros", explique le groupe. Le dispositif pourra être réitéré durant au moins quatre semaines et pourrait ainsi permettre d'obtenir 40 millions de masques.

H&M aussi

H&M, deuxième plus importante enseigne de prêt-à-porter au monde, a déclaré dimanche qu'elle mobiliserait elle aussi son vaste réseau de fournisseurs pour fournir du matériel médical de protection destiné aux hôpitaux de l'Union européenne afin de ralentir la propagation du coronavirus.

H&M, qui a dit avoir proposé à l'Union européenne son aide, cherchait à savoir en ce moment ce que sa chaîne d'approvisionnement était en capacité de fournir, en fonction des besoins les plus urgents.