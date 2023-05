JO 2024 : environ 110 euros pour prendre un taxi volant

"Ce sont de petits hélicoptères qui vont exploser dans le monde à partir des années 2028-2030", prédit Augustin de Romanet, le patron d'ADP.

(Boursier.com) — Quelque 15.000 athlètes accueillis, avec leurs bagages atypiques, mais aussi de nombreux visiteurs... Le groupe ADP, qui est un partenaire des Jeux Olympiques de Paris 2024, s'attend à une activité intense dans ses aéroports d'Orly et Roissy Charles de Gaulle en juillet l'année prochaine.

"Le défi, c'est de donner la meilleure image possible du pays", a déclaré mardi matin sur franceinfo Augustin de Romanet, le patron du groupe. Il a d'ailleurs conseillé aux voyageurs de différer leurs vols juste avant et après les Jeux olympiques pour éviter des embouteillages. "Je ne saurais trop recommander les jours de grandes arrivées des athlètes et les jours de grands départs des athlètes d'éviter de prendre l'avion ce jour-là", a-t-il dit.

Taxis volants aux JO : "Ce sont de petits hélicoptères qui vont exploser dans le monde à partir des années 2028-2030, prédit Augustin de Romanet. Pour les JO, ça sera expérimental. Nous vendrons quelques milliers de billets à des prix très raisonnables, de l'ordre de 110 euros" pic.twitter.com/w8mJJIGiAR — franceinfo (@franceinfo), via Twitter

Découverte des taxis volants

La grande nouveauté de ces Jeux olympiques de Paris sera la mise en service de taxis volants, ou VTOL (Vertical Take-Off and Landing airCraft). "Ce sont des petits hélicoptères qui vont être testés sur des lignes expérimentales", a expliqué Augustin de Romanet sur franceinfo. D'après le PDG d'ADP, des billets" seront vendus pour des liaisons Issy-les-Moulineaux/Saint Cyr l'École, Roissy/Le Bourget ainsi qu'entre Le Bourget et une barge amarrée au bord de la seine du côté du quai d'Austerlitz.

"Ce sont des engins qui vont exploser dans le monde à partir des années 2028-2030. Nous expérimentons cet engin de transport qui va être déterminant pour les évacuations sanitaires" pour éviter les embouteillages. Mais les VTOL s'adresseront à "tout le monde". Nous vendrons quelques milliers de billets à des prix très raisonnables. Dans le modèle économique (...) le prix de la course sera en gros deux fois le prix d'un taxi automobile. Ça pourrait être de l'ordre de 110 euros entre Paris et Roissy", a-t-il détaillé.