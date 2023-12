Jeux vidéo : le secteur sous pression après un tour de vis en Chine

Pékin a annoncé un nouvel ensemble de règles visant à réduire les jeux et les dépenses excessives...

(Boursier.com) — Le géant Tencent a perdu environ 43,5 milliards de dollars de capitalisation vendredi, alors que la Chine a surpris les marchés financiers avec un nouvel ensemble de règles visant le jeu vidéo et les dépenses excessives liées à ce loisir. Il sera désormais interdit aux jeux en ligne d'accorder des récompenses aux joueurs se connectant tous les jours ou dépensant pour la première fois - ou plusieurs fois d'affilée - dans un jeu, des mécanismes d'incitation courants dans le secteur.

En Chine, Tencent Holdings, la plus grande société de jeux vidéos au monde (avec des titres comme Honor of Kings via son portail QQ Games), a donc chuté de 12,3% suite à ces annonces tandis que son rival, NetEase a plongé de 24,6%.

Le groupe d'investissement technologique néerlandais Prosus, premier actionnaire de Tencent avec 25% du capital, lâche 17% à la bourse d'Amsterdam. A Paris, Ubisoft recule pour sa part de 4,7%, plus forte baisse du SBF 120.

Limitations

Les menaces sur le secteur son récurrentes de la part de Pékin. En 2021, le président chinois Xi Jinping avait estimé que la dépendance aux jeux en ligne était la cause d'une myopie croissante et un poids sur le bien-être psychologique des jeunes du pays. La même année, l'administration générale de la presse et de l'édition avait proposé que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas autorisés à jouer à des jeux en ligne pendant plus de trois heures par semaine

En août cette année, l'Administration chinoise du cyberespace en a remis une couche, en proposant des règles visant à limiter le temps passé devant un smartphone pour les personnes de moins de 18 ans à un maximum de deux heures par jour.