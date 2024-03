Jeff Bezos redevient l'homme le plus riche du monde

La chute de l'action Tesla à Wall Street lundi a fait trébucher Elon Musk...

(Boursier.com) — Jeff Bezos reprend les commandes du classement des personnalités les plus riches du monde ! Avec une fortune évaluée à 200 milliards de dollars, le fondateur d'Amazon reprend sa place à Elon Musk, patron (entre autres) de Tesla, qui y était installé depuis neuf mois, mais qui subit la chute de plus de 7% du titre du constructeur automobile lundi à Wall Street. Sa fortune est désormais évaluée à 197,7 milliards de dollars.

Jeff Bezos, 60 ans, remonte ainsi à la première place du podium pour la première fois depuis 2021, profitant de l'évolution des actions Amazon et Tesla dans des directions opposées. Toutes deux appartiennent au très "select" groupe des "Sept Magnifiques" (avec Google, Meta, Apple, Microsoft, et Nvidia), qui ont propulsé ces dernières semaines Wall Street à des niveaux record...

Tesla en difficulté

L'action Tesla a chuté d'environ 50% par rapport à son pic de 2021 et a connu une séance difficile lundi, après la publication de données préliminaires montrant que les expéditions de son usine de Shanghai ont chuté au plus bas depuis plus d'un an. Amazon, quant à lui, profite de la meilleure croissance de ses ventes en ligne depuis le début de la pandémie.

La grande majorité de la fortune de Bezos vient de sa participation de 9% dans Amazon. Il est le principal actionnaire du détaillant en ligne, même après avoir cédé 50 millions d'actions d'une valeur d'environ 8,5 milliards de dollars le mois dernier.