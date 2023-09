Intel : le patron estime faire le job, deux ans et demi après son arrivée

Le patron d'Intel cherche à redonner à l'entreprise sa place de leader mondial...

(Boursier.com) — Le PDG d'Intel Pat Gelsinger estime faire des progrès dans la course pour redonner au plus grand fabricant de puces aux États-Unis sa place de leader mondial. "Je dirais que nous avons passé l'examen, deux ans et demi après avoir démarré le voyage", a-t-il déclaré dans une interview à l'occasion de l'inauguration d'une nouvelle usine à Leixlip, en Irlande. "Ma machine de production, vous savez, je ne dirais pas qu'elle est de classe mondiale, mais en tout cas elle n'est plus en panne".

Le patron d'Intel cherche à redonner à l'entreprise sa première place, alors que son concurrent Nvidia a récemment profité de la forte demande d'intelligence artificielle pour voir sa valeur atteindre 1.000 milliards de dollars.

Retour en grâce

Après avoir évité les actions Intel pendant plusieurs années, les investisseurs se sont laissé séduire ces derniers mois : l'action a grimpé de 33% cette année, soit un peu moins que les 35% affichés par Nvidia. Les nouvelles usines sont la clé de ces efforts et Pat Gelsinger s'est engagé à construire des installations à travers l'Europe et les États-Unis pour répondre à l'augmentation de la demande de puces, mais aussi se détacher de la production en Asie, où les tensions géopolitiques avec la Chine ont fait craindre une dépendance excessive.

Le dirigeant de 62 ans a pris les rênes d'Intel en 2021 après près d'une décennie passée à la tête de VMWare. Il s'est engagé à réparer les erreurs de ses prédécesseurs, qui avaient fait prendre du retard à Intel sur des concurrents tels que Taiwan Semiconductor ou Samsung.