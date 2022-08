Incendies : le patron de Carrefour appelle à "libérer" les salariés pompiers volontaires

Dans la foulée de l'appel de Gérald Darmanin pour renforcer les équipes qui combattent les incendies.

(Boursier.com) — Les incendies font rage en France cet été, et les pompiers sont mobilisés contre une série sans précédent de feux dans plusieurs régions. En visite dans l'Aveyron mercredi, le ministre de l'Intérieur a fait appel mardi "aux employeurs pour qu'ils libèrent leurs salariés qui sont des sapeurs-pompiers volontaires", afin de grossir les effectifs. "C'est un message civique extrêmement important", a appuyé Gérald Darmanin.

Un message reçu par le patron de Carrefour, qui n'a pas tardé à le relayer auprès de ses troupes. "Carrefour est fier de compter dans ses rangs des pompiers volontaires. Nous demandons à chaque directeur de magasin et entrepôt de libérer de leurs obligations professionnelles nos collègues qui peuvent partir en renfort. Immense respect et soutien à tous les combattants du feu", écrit Alexandre Bompard dans un message posté sur le réseau social Twitter.

Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, a fait de même. "Les agents des services et des lycées qui sont pompiers volontaires, seront mis à la disposition de leurs casernes", a-t-il promis, également sur Twitter.

"Depuis le mois de juin, notre pays fait face à des incendies exceptionnels", a souligné jeudi la Premier ministre Elisabeth Borne lors d'un point de presse à Hostens, dans le sud de la Gironde, département où l'un des deux feux majeurs de juillet a repris mardi et a déjà brûlé 6.800 hectares de forêt.

Renforts européens

Des renforts européens sont attendus. Dans le cadre du Mécanisme de protection civile de l'Union européenne, quatre avions bombardiers d'eau venant de Grèce et de Suède ont été dépêchés en France, tandis que des équipes et des véhicules en provenance d'Allemagne, de Pologne, d'Autriche et de Roumanie devraient arriver progressivement dans les prochains jours, a dit sur Twitter le commissaire européen chargé de la Gestion des crises, Janez Lenarcic.

En plus de la Gironde, d'autres départements font aussi face actuellement à de grands feux de forêt, dont la Lozère et l'Aveyron, l'Isère, la Drôme, le Jura ou encore le Maine-et-Loire.