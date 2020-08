IAG : plus de 6.000 départs volontaires chez British Airways

Le transporteur, qui joue sa survie, souhaite éliminer plus de 12.000 emplois au total, soit environ 28% de ses effectifs...

(Boursier.com) — Plus de 6.000 salariés de British Airways (IAG) ont accepté le plan de départ volontaire mis en place par la compagnie britannique ! Le transporteur, qui joue sa survie, souhaite éliminer plus de 12.000 emplois au total, soit environ 28% de ses effectifs. Dès ce vendredi, il commence à envoyer des lettres à ses employés restants pour leur dire s'ils ont toujours un emploi ou non et, dans l'affirmative, s'ils devront accepter un nouveau contrat et une baisse de salaire ou conserver leur contrat actuel.

4.000 personnes licenciées ce vendredi ?

"Nous devons prendre des décisions difficiles et prendre toutes les mesures possibles maintenant pour protéger autant d'emplois que possible", a déclaré un porte-parole de BA. Le syndicat Unite affirme que 4.000 personnes seront licenciées dès aujourd'hui. Il s'agit principalement du personnel de cabine, d'ingénieurs et du personnel au sol. Il y a quelques jours, les pilotes de British Airways ont accepté un accord sur l'emploi qui doit se traduire par des réductions de salaire d'environ 20% et la suppression d'environ 270 postes.

Plus grave crise de l'histoire du transport aérien

BA, qui comme tout le secteur, traverse la plus grave crise de son histoire, affirme que la demande ne se redressera pas avant des années. Elle brûle actuellement environ 20 millions de livres sterling par jour.

Outre la restructuration opérationnelle, IAG prévoit de lever 2,75 milliards d'euros auprès de ses actionnaires afin de renforcer son bilan et d'assurer l'avenir du groupe également propriétaire d'Iberia, de Vueling et d'Aer Lingus.