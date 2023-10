Guerre Israël-Hamas: TikTok a supprimé plus de 500.000 vidéos et 8.000 directs

En réponse aux demandes de l'UE, qui a également écrit à Meta et X (ex-Twitter)...

(Boursier.com) — TikTok aussi fait le ménage, en réponse aux demandes de la Commission européenne, qui a observé la présence de nombreux contenus illégaux sur les réseaux sociaux depuis l'attaque d'Israël par le Hamas. "Depuis l'attaque brutale du 7 octobre, nous avons continué à travailler avec diligence pour supprimer les contenus qui enfreignent nos consignes. À ce jour, nous avons supprimé plus de 500.000 vidéos et fermé 8.000 diffusions en direct dans la région concernée pour violation de nos directives", écrit sur son blog la plateforme, propriété du groupe chinois Bytedance.

Jeudi dernier, le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton avait donné 24 heures au patron de Tiktok, Shou Zi Chew, pour l'informer des mesures prises pour empêcher la diffusion de fausses informations dans le cadre de ce conflit.

Importantes ressources

TikTok assure avoir mobilisé "d'importantes ressources" dont un centre de commandement "réunissant des membres clés de notre équipe mondiale de 40.000 professionnels de la sécurité". L'entreprise dit avoir fait évoluer ses systèmes de détection automatisés proactifs en temps réel "à mesure que nous identifions de nouvelles menaces". "Cela nous permet de détecter et de supprimer automatiquement les contenus graphiques et violents afin que ni nos modérateurs ni les membres de notre communauté n'y soient exposés", explique TikTok.

Elle a par ailleurs musclé les rangs des modérateurs parlant arabe et hébreu pour examiner le contenu lié à ces événements. "Par exemple, nous supprimons les contenus qui soutiennent les attaques ou qui se moquent des victimes touchées par la violence. Si un contenu est publié représentant une personne prise en otage, nous ferons tout notre possible pour protéger sa dignité et supprimer tout contenu qui enfreint nos règles", promet la plateforme.

Enquête approfondie contre X (ex-Twitter)

La semaine dernière, la Commission européenne a envoyé des courriers à plusieurs réseaux sociaux, dont TikTok, Meta et X pour leur demander de retirer des contenus en lien avec le conflit. Au cours des trois jours qui ont suivi l'offensive surprise lancée par le Hamas contre Israël, le groupe de Mark Zuckerberg a précisé avoir déjà supprimé ou signalé comme perturbant plus de 795.000 contenus en hébreu ou en arabe.

De son côté, la directrice générale de X, Linda Yaccarino, a déclaré jeudi dernier que le réseau social avait supprimé des centaines de "comptes affiliés au Hamas" et pris des mesures pour supprimer ou signaler des dizaines de milliers de contenus depuis l'attaque contre Israël. Cela n'a pas empêché Bruxelles d'ouvrir une "enquête plus approfondie" contre le réseau d'Elon Musk.