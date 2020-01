Groupama et FDJ renouvellent leur engagement auprès de l'Équipe cycliste Groupama-FDJ

Les deux partenaires annoncent la prolongation de leur soutien à l'équipe cycliste pour quatre ans supplémentaires...

(Boursier.com) — A l'aube de la saison 2020, Groupama et FDJ affichent leur totale confiance dans la "très grande qualité du travail" réalisé par Marc Madiot, son équipe et ses coureurs. Ainsi, les deux partenaires titres de l'Équipe cycliste Groupama-FDJ annoncent, dès à présent, la prolongation de leur soutien à l'équipe pour quatre années supplémentaires, de 2021 à 2024, lui permettant de viser les objectifs sportifs les plus ambitieux...

Début 2018, Groupama et FDJ s'engageaient pour trois saisons (jusque fin 2020) avec des moyens financiers nettement renforcés. Grâce à ce soutien, Marc Madiot et son collectif ont pu continuer à se structurer comme les plus grandes formations internationales pour franchir un palier sportif majeur, et s'imposer incontestablement comme l'équipe cycliste française numéro 1.

L'association de Groupama et de FDJ, inédite dans le cyclisme hexagonal, a permis d'offrir aux leaders, Thibaut Pinot et Arnaud Démare, des conditions optimales pour briller au plus haut niveau. L'équipe a pu recruter des renforts de premier plan, avec l'arrivée notable de Stefan Küng, et a accompagné l'émergence d'une nouvelle génération extrêmement prometteuse, comme en témoignent les performances remarquées de David Gaudu et Valentin Madouas.

En outre, l'association de Groupama et de FDJ a permis de structurer la gouvernance de l'équipe et de confirmer sa capacité de détection, de formation et d'intégration des jeunes talents, qui est l'une de ses marques de fabrique. En janvier 2019, une équipe réserve de niveau continental a été créée sur le modèle d'une académie. Son objectif est d'y former les champions de demain, signe d'une équipe tournée vers l'avenir.

"Les résultats ont été au rendez-vous et l'équipe a touché le coeur des Français : Le Tour de France 2019, d'une rare intensité sportive et émotionnelle, a ouvert de nouvelles perspectives. L'Équipe cycliste Groupama-FDJ est prête à passer un nouveau cap et pourra compter sur l'implication sans faille de ses partenaires titres pour les prochaines années" commente l'établissement...

Groupama et FDJ, deux sponsors historiques du sport français, partagent une même vision du sport ainsi que des valeurs communes de responsabilité, d'engagement et de performance. En renouvelant leur soutien jusqu'en 2024, ces deux grandes entreprises françaises affichent toute leur confiance en Marc Madiot pour figurer durablement, avec ses coureurs, parmi les meilleures équipes mondiales et remporter dans l'avenir un Grand Tour.

A l'occasion de la prolongation de leur partenariat pour les saisons 2021, 2022, 2023 et 2024, Groupama et FDJ remercient l'ensemble de l'équipe pour l'excellence du travail déjà réalisé, et l'accompagneront avec fierté et ambition pour relever les défis sportifs au plus haut niveau qui attendent les coureurs...