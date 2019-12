Grève du 5 décembre : easyJet annule 233 vols, Air France 30% de ses vols intérieurs

Grève du 5 décembre : easyJet annule 233 vols, Air France 30% de ses vols intérieurs









Le mouvement de contestation va également toucher le transport aérien ces prochains jours...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le ciel ne sera pas épargné par la journée de grève contre le projet de réforme des retraites qui s'annonce particulièrement suivie ce jeudi en France. Alors que la SNCF a déjà dévoilé ses prévisions de trafic, les compagnies aériennes publient à leur tour leur programme de vols. easyJet a indiqué être contrainte d'annuler 233 vols intérieurs et moyen courrier sur la seule journée du 5 décembre. La compagnie à bas-coûts explique "avoir été informée de de l'action de grève nationale prévue en France le 5 décembre, qui inclut notamment le contrôle aérien, les services pompiers des aéroports et les transports publics, en réponse aux propositions de réforme nationale des retraites. Comme toutes les compagnies opérant au départ et l'arrivée de la France et traversant l'espace aérien français, easyJet prévoit des perturbations à cette date".

"Bien que cela soit hors de notre contrôle, nous tenons à nous excuser auprès de nos clients pour toute gêne occasionnée et faisons tout notre possible pour limiter les perturbations", conclut easyJet, qui conseille à ses clients de vérifier le statu de leur vol sur le site internet de la compagnie.

30% des vols domestiques annulés chez Air France

Air France explique pour sa part que la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols au départ et à l'arrivée des aéroports de Paris CDG, Paris Orly, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux pour la journée du 5 décembre. Le transporteur national prévoit ainsi d'assurer demain l'ensemble des vols long-courriers, 85% des vols moyen-courriers et près de 70% des vols domestiques. "Des retards et des annulations de dernière minute ne sont toutefois pas à exclure", ajoute AF, qui précise que des perturbations sont possibles également pour les journées du 6 et du 7 décembre...

British Airways également touchée

British Airways note de son côté que ses opérations au départ et à destination des aéroports français et de certains aéroports espagnols et suisses entre le jeudi 5 décembre et le samedi 7 décembre sont susceptibles d'être affectées par l'action collective du contrôle aérien français qui doit avoir lieu. "Une fois de plus, l'action syndicale en France causera malheureusement des perturbations inutiles pour certains de nos clients qui voyagent en cette période de grande affluence. Nous avons dû annuler un certain nombre de vols, mais nous nous efforcerons d'utiliser des avions plus gros dans la mesure du possible, sur d'autres services pour aider les clients touchés. En outre, nous avons mis en place une politique de réservation flexible pour les clients qui réservent un voyage entre le jeudi 5 décembre et le samedi 7 décembre à destination et en provenance des aéroports français, Barcelone, Madrid, Bâle, Genève et Zurich".