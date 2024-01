Google va encore tailler dans ses effectifs

Et les postes devraient être supprimés chez YouTube...

(Boursier.com) — Google a licencié plus d'un millier d'employés dans divers départements depuis le 10 janvier. D'autres devraient suivre et une centaine de postes seraient concernés chez YouTube, selon plusieurs médias. Les personnes visées seraient à même de proposer leur candidature pour d'autres postes sur la plateforme de vidéos, mais le succès ne serait pas garanti - elles disposeraient d'un délai de 60 jours pour se "recaser" avant que leur licenciement ne soit finalisé.

Le directeur général Sundar Pichai a averti il y a quelques jours que d'autres suppressions d'emplois auraient lieu cette année, alors que l'entreprise continue de réorienter ses investissements vers des domaines tels que l'intelligence artificielle, selon les informations du site The Verge.

Objectifs ambitieux

"Nous avons des objectifs ambitieux et investirons dans nos grandes priorités cette année", a déclaré Sundar Pichai aux employés de Google dans une note interne. "La réalité est que pour créer la capacité nécessaire à cet investissement, nous devons faire des choix difficiles".

La précédente vague de licenciements et de réorganisation a touché notamment les équipes de ventes publicitaires, de recherche, d'achats, d'ingénierie de base et des effectifs chez Youtube. "Ces suppressions de postes ne sont pas à l'échelle des réductions de l'année dernière et ne toucheront pas toutes les équipes", a écrit le directeur général dans son mémo. The Verge rappelle que Google avait supprimé 12.000 emplois à la même époque l'année dernière, soit 6% des équipes.