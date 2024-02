Google : un hub dédié à l'intelligence artificielle inauguré en France jeudi

300 chercheurs et ingénieurs de Google travailleront sur ce site.

(Boursier.com) — Google va ouvrir en France un nouveau hub dédié au secteur de l'intelligence artificielle (IA), qui sera inauguré jeudi, indique un communiqué du ministère français des Finances. "Ce laboratoire rassemblera à terme plus de 300 chercheurs et ingénieurs de Google. Il va héberger les équipes de développement de 'Chrome' YouTube'. L'objectif est d'accélérer le développement de produits basés sur l'IA en France, de faire émerger de nouveaux partenariats académiques et de recherche, et de former des professionnels français aux outils de l'IA", détaille Bercy.

Attractivité

Sundar Pichai, le directeur général d'Alphabet et de Google, sera présent à Paris pour cette inauguration. Cet investissement "est une nouvelle démonstration de l'attractivité de la France pour les entreprises de la tech en Europe, en particulier en matière d'intelligence artificielle", se félicite le ministère.