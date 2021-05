Google ouvrira son premier magasin à New York cet été

Ce Google Store sera situé dans le quartier de Chelsea, près du campus du groupe, qui accueille plus de 11.000 employés.

(Boursier.com) — Google , la filiale du géant américain de l'internet Alphabet, a annoncé jeudi qu'il ouvrirait son premier magasin physique à New York cet été, sur le modèle des fameux Apple Store, qui ont permis à la marque à la pomme de récolter des milliards de dollars au cours des deux dernières décennies avec ses produits électroniques grand public.

Vente de smartphones et de trackers de fitness

Google avait déjà créé des "pop-up stores", ou magasins éphémères, pour promouvoir ses produits. La future boutique new-yorkaise proposera notamment aux clients des smartphones Pixel, des Pixelbooks et des trackers de fitness Fitbit ainsi que des appareils Nest pour la maison connectée.

"Ils pourront aussi faire leurs courses en ligne sur GoogleStore.com et récupérer leurs commandes en magasin", a expliqué le vice-président de Google Jason Rosenthal dans un article de blog.

Tactique d'Apple

Le géant de l'internet marche donc sur les terres d'Apple, qui a beaucoup misé sur les magasins physiques et la fourniture de services pour stimuler les ventes. Le groupe a ouvert ses deux premières boutiques en Virginie en 2001, et compte désormais 270 magasins aux États-Unis et bien d'autres dans le monde, qui ont su fidéliser les clients.