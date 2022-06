'Giga-usines' de batteries : la course à l'électrique bat son plein en Europe !

Les projets d'usines se bousculent sur le vieux continent, tandis que les constructeurs rivalisent de créativité...

(Boursier.com) — Le groupe suédois Northvolt qui a inauguré une "giga-usine" de batteries pour voitures électriques dans le nord de la Suède il y a un peu plus de 6 mois, a ouvert la voie à une longue liste de projets qui n'ont pas fini de bouleverser l'industrie automobile ! La mise en service et la montée en puissance du site se poursuivront cette année... Dans un premier temps, le groupe suédois produira l'équivalent de 16 GWh par an, de quoi équiper 300.000 véhicules chaque année. Puis, d'ici 2023, la capacité de stockage doublera, pour atteindre ensuite le cap des 60 GWh, afin d'équiper jusqu'à un million de véhicules électriques tous les ans...

"Contrats en chaîne"

Ces derniers mois, face à la forte demande des constructeurs automobile, Northvolt a déjà engrangé des contrats d'une valeur dépassant les 30 Milliards de dollars (26,5 milliards d'euros) de la part de clients tels que BMW, Fluence, Scania, Volkswagen, Volvo Cars ou encore Polestar.

Le Suédois vise au moins 20 à 25% du marché européen d'ici 2030, de quoi rivaliser avec l'américain Tesla ou les producteurs asiatiques de batteries Panasonic, LG Chem ou encore CATL... Rappelons au passage que l'entreprise suédoise a été fondée en 2015 par deux anciens du groupe... Tesla.

L'entreprise pilotée par Elon Musk, pendant ce temps, a inauguré en grandes pompes au mois de mars dernier, sa méga-usine construite en Allemagne dans la petite ville de Grünheide, près de Berlin. "Je suis convaincu que Tesla peu avoir un impact positif sur l'Allemagne", a déclaré le ministre de l'Economie du Land de Brandebourg, Jörg Steinbach, qui a largement soutenu ce projet du groupe, ce qui n'a pas toujours été du goût des syndicats, qui comptent continuer de lutter pour que les ouvriers bénéficient de contrats de travail respectant les "standards allemands", tandis que les défenseurs de l'environnement s'inquiètent déjà de futures extensions de l'usine...

La "méga-usine" de Tesla est bâtie pour produire 500.000 voitures électriques par an et générer 50 gigawattheures (GWh) de capacité de batterie, soit plus que toute autre usine dans le pays ! Les véhicules seront équipées avec des batteries fabriquées sur place dans une usine dont le chantier est toujours en cours. En attendant l'ouverture de cette dernière, les batteries des Tesla "made in Germany" proviennent de Chine.

Tesla compte ici gagner en compétitivité pour faire face à la montée en puissance de Volkswagen, Daimler ou BMW sur le marché des véhicules électriques.

Renault implante sa "gigafactory" de batteries à Douai

Côté français, on n'est pas en reste, puisque Renault a choisi le groupe chinois Envision pour construire à Douai une usine de batteries qui équiperont ses futures voitures électriques. Emmanuel Macron, lui-même s'était rendu sur place l'année dernière pour officialiser le projet...

La firme au losange a ainsi choisi Envision AESC, filiale japonaise du groupe chinois Envision, pour cette future usine de batteries qui équiperont notamment la petite R5 électrique de nouvelle génération... Rappelons qu'Envision avait racheté en 2018 EASC, alors une filiale de Nissan (allié japonais de Renault), dédiée aux accumulateurs pour voitures électriques...

1.000 emplois à la clé d'ici à 2024...

Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, a expliqué que cette création par Envision AESC d'une usine de batteries électriques sur le site Renault de Douai (Nord) génèrerait un millier d'emplois d'ici 2024... Une deuxième "gigafactory" en perspective pour le Nord de la France aux côtés de celle déjà annoncée d'Automotive Cells Company (ACC), une co-entreprise constituée entre Stellantis et Saft (TotalEnergies). Situé à Douvrin, ce site prévoit une capacité totale de 24 GWh à l'horizon 2028-2030, voire 32 GWh si un quatrième bloc de 8 GWh est mis en service...

"Renault ElectriCity", 400.000 véhicules électriques par an ?

La nouvelle usine Envision/Renault devrait commencer à produire à partir de 2024 et afficher une capacité de production totale de 24 GWh à l'horizon 2030. Ce site représentera un investissement de l'ordre de 2 milliards d'euros pour Envision AESC.

L'usine de batteries viendra compléter le nouveau pôle "Renault ElectriCity" né du regroupement des usines de Douai, Ruitz et Maubeuge. Ce pôle pourrait produire à terme 400.000 voitures électriques, notamment les futures Mégane et R5 à Douai, venant s'ajouter aux Kangoo et Mercedes Citan assemblés à Maubeuge.

Le groupe Renault a d'ores et déjà détaillé sa stratégie électrique pour les prochaines années : Le constructeur automobile compte créer 700 emplois directs à l'horizon 2025 dans le Nord, en plus de l'effectif actuel de 5.000 personnes réparties sur les sites d'assemblage de Douai et de Maubeuge, et sur le site de boîtes de vitesse de Ruitz. Ces nouveaux emplois ne comprennent pas ceux attendus de la création de la nouvelle usine de batteries...

Le constructeur au losange s'est fixé pour objectif de vendre 65% de véhicules électrifiés en Europe d'ici à 2025 et 90% à horizon 2030...

Sur le papier, Renault étudie la scission de ses activités électriques afin de leur donner une "meilleure visibilité", ce qui pourrait passer par une cotation en Bourse séparée de cette branche électrique, a expliqué le directeur général du constructeur automobile français.

"Cela pourrait dire une cotation à part, au conditionnel, c'est justement ce que l'on est en train d'étudier", a poursuivi Luca de Meo. "L'électrique constitue une autre technologie, un autre modèle de business, donc cela mérite un périmètre d'organisation complètement dédié, et cela va permettre de montrer au monde que quand on parle de voitures électriques, on est très bons", a-t-il ajouté...

Un point d'étape sur la scission prévu en juillet en interne

La firme au losange avait annoncé dès le mois de février dernier son intention de créer deux entités, une électrique installée en France et une consacrée aux motorisations thermiques et hybrides, basée à l'étranger, pour laquelle il envisage des partenariats, peut-être avec son allié japonais Nissan.

"L'idée est d'éventuellement parvenir à un accord pour trouver des synergies plus fortes, soit avec Nissan s'il veut sauter dans le train, ou avec quelqu'un d'autre, ou avec des investisseurs de long terme", avait poursuivi Luca de Meo.

Le projet de séparation des deux activités, qui suscite des interrogations dans l'ingénierie française de Renault, fera l'objet en juillet d'un point d'étape interne, et sera présenté à l'automne prochain aux investisseurs lors d'un "capital market day".

L'entité électrique, la plus porteuse d'avenir dans le mouvement actuel de réduction des émissions de CO2, sera basée en France et accueillera une partie de l'ingénierie et des usines, dont le site de moteurs de Cléon (Seine-Maritime).

Le constructeur espère que ce projet de scission, baptisé "Ampère", aidera à redresser un cours de Bourse, actuellement en berne en raison principalement de la suspension de ses activités en Russie, son deuxième marché, qui est venue contrarier les espoirs nés du plan stratégique "Renaulution" présenté en janvier 2021, et visant à redresser la situation financière du groupe Renault.

Feuille de route 2030, mode d'emploi

Renault, Nissan et Mitsubishi Motors qui ont détaillé une feuille de route commune, baptisée 'Alliance 2030', dédiée aux véhicules électriques et à la mobilité connectée, ont précisé que les membres de l'Alliance augmenteront l'utilisation de plateformes communes dans les années à venir, passant de 60% aujourd'hui à plus de 80% de leurs 90 modèles en 2026. Cela permettra à chaque entreprise de se concentrer davantage sur les besoins de ses clients, ses modèles emblématiques et ses marchés clés, tout en étendant à moindre coût les innovations à l'ensemble de l'Alliance...

L 'Alliance bénéficie d'un système de gouvernance opérationnelle efficace, ainsi que d'une coopération stratégique "étendue et flexible". Dans le prolongement de sa stratégie "Leader-Follower" définie en mai 2020, chaque technologie est ici développée par une équipe "leader" avec le soutien de l'équipe "follower", permettant ainsi à chaque membre de l'Alliance d'accéder à l'ensemble des technologies clés.

L'Alliance a dans ce cadre défini une feuille de route commune pour 2030 dédiée au véhicule électrique et à la mobilité intelligente et connectée, en partageant les investissements au profit de ses trois membres et de leurs clients. Mitsubishi Motors renforcera par ailleurs sa présence en Europe avec deux nouveaux modèles basés sur des best-sellers de Renault...

L'Alliance investira 23 MdsE supplémentaires dans l'électrification sur les 5 prochaines années

Avec 35 nouveaux véhicules 100% électriques en 2030, l'Alliance proposera "l'offre la plus large de véhicules électriques, basée sur les 5 plateformes EV communes".

Avec plus de 10 milliards d'euros déjà investis dans le domaine de l'électrification, Renault, Nissan et Mitsubishi ont été les pionniers du véhicule électrique. Sur les principaux marchés (Europe, Japon, États-Unis, Chine), 15 usines de l'Alliance produisent déjà des pièces, des moteurs et des batteries destinés à 10 modèles de véhicules électriques déjà en circulation. Plus d'un million de voitures électriques ont été vendues à ce jour et 30 milliards de kilomètres parcourus...

Forte de cette expertise, l'Alliance accélère avec un investissement supplémentaire de 23 milliards d'euros sur l'électrification dans les 5 prochaines années pour arriver à 35 nouveaux modèles de véhicules électriques d'ici à 2030...

Nissan abat aussi ses cartes

Nissan a dévoilé de son côté un tout nouveau véhicule électrique qui remplacera la Micra en Europe, basé sur la plateforme CMF BEV, qui sera produit à Renault ElectriCity, le pôle industriel électrique du Nord de la France.

L'Alliance renforce ici sa stratégie commune en matière de batteries pour atteindre une capacité de production mondiale de 220 GWh en 2030.

Nissan pilotera le développement de la technologie "All Solid-State Battery", au bénéfice de tous les membres de l'Alliance, tandis que Renault sera leader sur le développement d'une architecture électrique et électronique commune et lancera le premier véhicule défini autour du logiciel - "full software defined vehicle" - d'ici 2025. La voie électrique est bien tracée !

