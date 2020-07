Futuroscope : Compagnie des Alpes se renforce et prévoit d'importants investissements

SAPF, contrôlée par la Compagnie des Alpes, vient d'obtenir un nouveau bail de 30 ans pour le site du Futuroscope, près de Poitiers. Ce nouveau bail va débuter en 2021 avec plus de 300 ME d'investissements pour les partenaires...

(Boursier.com) — Le Département de la Vienne a lancé, fin 2019, un appel à candidatures pour l'exploitation du site actuel du Futuroscope, ainsi que la création et l'exploitation d'une nouvelle zone d'activité adjacente. Le Conseil Départemental de la Vienne vient de retenir le projet porté par les équipes de la Société Anonyme du Parc du Futuroscope (SAPF), société contrôlée par la Compagnie des Alpes et actuel exploitant du site du Futuroscope, pour la mise en place d'un nouveau bail de 30 ans.

En portant ce projet transformant du site actuel et son extension dans le cadre de ce nouveau bail, l'ambition des différents partenaires est de conforter le Futuroscope comme une destination de court séjour d'exception, en France et en Europe.

Importants investissements et nouvelles attractions

Le projet présenté par la SAPF, mandataire d'un groupement aux côtés de la SEM Patrimoniale de la Vienne et de la Caisse des Dépôts, via la Banque des Territoires, se décompose en deux volets...

D'une part, l'offre portée par le site actuel du Futuroscope va être renforcée et densifiée, via un plan d'investissement de 200 millions d'euros sur les 10 prochaines années. Ce plan porté par la SAPF prévoit notamment le déploiement de 3 attractions majeures d'ici à 2025, mais également la rénovation des aménagements extérieurs, des espaces verts, de nouvelles animations, et des expériences de restauration originales et diversifiées.

D'autre part, à proximité immédiate du site historique, un projet dit 'Futuroscope 2' intègre 2 hôtels thématisés et un parc aquatique. Ils viendront compléter l'expérience proposée par le Futuroscope à ses clients.

Des investissements d'un montant total de 104 ME seront portés par une nouvelle société, Futur Resort, détenue par la SEM Patrimoniale de la Vienne et par la Banque des Territoires. La SAPF assurera la maîtrise d'ouvrage déléguée de cette nouvelle zone puis l'exploitation grâce à la signature d'un bail, également de 30 ans (échéance 2050), avec la société Futur Resort.

Compagnie des Alpes renforce sa participation

Le site du Futuroscope est aujourd'hui exploité par la Société Anonyme du Parc du Futuroscope (SAPF). Cette dernière est détenue à 45,55% par la Compagnie des Alpes ; 38,73% par la SEM Patrimoniale de la Vienne (détenue elle-même par à 79,73% par le Département de la Vienne et à 14,93% par la Banque des Territoires) ; 14,27% par la Banque des Territoires.

Dans le cadre de la transformation du Futuroscope, la SEM Patrimoniale de la Vienne a exprimé son souhait de céder sa participation de 20% dans la SAPF. En conséquence, la Compagnie des Alpes et la Banque des Territoires reprendront chacune une participation supplémentaire de 10% dans la Société Anonyme du Parc du Futuroscope.

A l'issue de l'opération, la SAPF sera détenue à 55,55% par la Compagnie des Alpes ; 18,73% par la SEM Patrimoniale de la Vienne ; 24,27% par la Banque des Territoires et 1,45% par elle-même.

Nous sommes particulièrement heureux que ce projet puisse aujourd'hui se concrétiser. Nous partageons, avec le Département de la Vienne et la Caisse des Dépôts, via la Banque des Territoires, la même vision pour l'avenir du Futuroscope et avons l'ambition de maintenir et consolider la place du Futuroscope parmi les parcs les plus attractifs en France. En dépit de la crise majeure que nous traversons, la Compagnie des Alpes entend poursuivre dans la durée une stratégie volontariste d'investissement afin de développer l'attractivité de ses sites au bénéfice de ses clients et de l'ensemble des parties prenantes des territoires où elle est implantée , commente Dominique Marcel, Président-directeur général de la Compagnie des Alpes.

La signature définitive devrait intervenir fin septembre. Le nouveau bail débuterait en janvier 2021.